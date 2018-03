EU-binnenlandministers geven groen licht voor benoeming Catherine De Bolle

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken hebben donderdag op een bijeenkomst in Brussel formeel het licht op groen gezet voor de benoeming van Catherine De Bolle tot directeur bij Europol. De baas van de Belgische federale politie vat op 2 mei haar werk bij de Europese politiedienst in Den Haag aan.

De lidstaten van de Europese Unie hadden De Bolle begin december naar voren geschoven als nieuwe baas van Europol. Nadien doorstond de Belgische politievrouw ook een hoorzitting in het Europees Parlement. Het fiat van de binnenlandministers was donderdag niet meer dan een formaliteit. De Bolle volgt op 2 mei de huidige Britse directeur Rob Wainwright op. Ze heeft een mandaat voor vier jaar.

Tijdens haar hoorzitting in het parlement stipte De Bolle het belang van innovatie bij Europol aan. “Europol moet aan de top staan van innovatie. Om cybercrime aan te pakken, informatie uit te wisselen, en georganiseerde misdaad en terrorisme te bestrijden”, zo somde ze haar drie prioriteiten op. “De strijd tegen misdaad en terrorisme kan niet worden losgemaakt van nieuwe technologie.”

Verantwoordelijkheid opnemen

Ook de mensensmokkel met migranten - en dan vooral de onbegeleide minderjarigen - wil De Bolle bovenaan de agenda zetten. “Europa moet haar verantwoordelijkheid opnemen”, vindt ze. Concreet denkt de kersverse Europol-baas aan een “speciaal uitgewerkt programma” binnen het centrum tegen mensensmokkel van Europol. “We hebben een alarmsysteem nodig om een overzicht te krijgen van kinderen waarvan we niet weten waar ze zijn”, zei ze.

Europol, dat zo’n 800 medewerkers telt, ondersteunt het onderzoek van nationale politiediensten. Zij hebben niet steeds zicht op de informatie die circuleert in andere lidstaten. Het is de bedoeling dat zij informatie doorspelen aan Den Haag, waar de gegevens geanalyseerd worden en weer ter beschikking worden gesteld van de nationale politiediensten. Volgens De Bolle moet Europol dan ook nog meer investeren in zijn analysecapaciteit.

Aanslagen

Het belang van Europol als doorgeefluik en analysecentrum heeft een hoge vlucht genomen sinds de golf van aanslagen die het continent de voorbije jaren heeft meegemaakt. Met name België en Frankrijk hebben een nieuwe trend gezet en snel en systematisch informatie gedeeld met Den Haag. Op hun beurt konden de Belgische politiediensten binnen enkele uren na de aanslagen in Brussel rekenen op de diensten van een mobiel bureau van Europol, wat hen toeliet om heel snel verbanden te leggen met onderzoeken in andere lidstaten.

Net als zijn Britse en Franse ambtgenoten zal minister Jan Jambon donderdag op de ministerraad opnieuw een pleidooi houden voor een sterke samenwerking tussen Europol en de lidstaten in de strijd tegen terrorisme.