Wereldprimeur in Gent: een crèche op wieltjes

Gent - Wie een opleiding bij de VDAB dreigt te mislopen of geen kans ziet om een job te zoeken omdat hij of zij geen opvang vindt, kan vanaf nu zijn kroost toevertrouwen aan een pop-up kindercrèche die kan worden verplaatst. Letterlijk: op wieltjes.

Gent pakt uit met een unieke vorm van flexibele kinderopvang. Binnenkort wordt de eerste pop-up crèche voor kinderen van 0 tot 3 jaar letterlijk naar de plek gerold waar hij kortstondig nodig is.

De mobiele crèche is samengesteld uit verschillende modules die op een uurtje in en uit elkaar geklikt kunnen worden en handig opgeborgen in een bestelwagen.

Ecologisch en duurzaam

“Alles wat een vaste kinderopvang aanbiedt, is aanwezig”, zegt projectleider Bjorn Martens. “Bedjes, inklapbare stoelen en tafels, verzorgingsmeubels, toiletjes en een kookgedeelte. We kunnen volledige opvang voorzien voor 14 kindjes.”

Alle modules staan op wieltjes en kunnen in een uur tijd in- en uit elkaar geklikt worden Foto: Stad Gent

De Biotoop, dat zelf enkele opvangverblijven uitbaat, ontwierp en maakte de crèche met de hand in hun atelier op het bedrijventerrein van De Punt in Gentbrugge. Aandacht voor het milieu stond daarbij voorop. Alle panelen werden vervaardigd uit duurzaam hout en vormen samen een stabiele constructie. “En omdat we met vochtige doekjes werken, hebben we zelfs geen wateraansluiting nodig.”

Kind op schoot

De hele crèche wordt opgeborgen in een bestelwagen en naar de plek gereden waar hij nodig is Foto: Stad Gent

“We gaan de crèche uittesten op de jobbeurs van de stad Gent”, zegt schepen van Opvoeding Elke Decruynaere (Groen). “Mensen die werk zoeken voor een functie bij de stad zullen hun baby of peuter daar kunnen achterlaten . Zij kunnen dat met een gerust hart doen omdat de mobiele crèche bemand wordt door twee professionele kinderbegeleidsters die anders in een stedelijke crèche werken. Ook voor ouders die lessen Nederlands willen volgen, kan zo’n crèche een grote hulp zijn . Nu worden ze tijdens de les nog te veel afgeleid omdat ze hun kind noodgedwongen op hun schoot hebben zitten.”

“De opvang is bovendien gratis omdat hij vaak maar duurt voor één dag of enkele uren en toegankelijk moet zijn voor iedereen.”