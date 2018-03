“Dood model Ivana Smit was een misdrijf”

De Britse onderzoeksjournalist en voormalig politierechercheur Mark Williams-Thomas zegt in zijn rapport dat de dood van model Ivana Smit verder moet worden behandeld als een moordzaak. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Het onderzoeksrapport wordt vandaag aan de Nederlandse en Maleisische autoriteiten overgedragen, maar de resultaten zullen niet openbaar verschijnen. “In het belang van het onderzoek,” aldus Sébas Diekstra, de advocaat van de familie Smit. “Het rapport bevat daarnaast ook privacygevoelige informatie en mogelijk zelfs daderkennis.”

Geen ongeluk

Williams-Thomas vertoefde twee weken in Kuala Lumpur voor het onderzoek. Aan de hand van getuigenverklaringen, beelden van bewakingscamera’s én de bevindingen van forensisch patholoog Frank van de Goot sluit Williams-Thomas uit dat de dood van Smit een ongeluk was. “Ze is niet zomaar over de balustrade gevallen. Ook zelfmoord wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.”

Zo zouden er drie opmerkelijke bevindingen zijn die niet te rijmen zijn met de val:

1. De hoofdwonde op het achterhoofd van Ivana zou ontstaan zijn voordat ze van het balkon viel en haar enkel het bewustzijn ontnomen hebben.

2. De blauwe plekken op haar armen wijzen er ook op dat ze mogelijk vastgegrepen is.

3. Er werd nauwelijks bloed aangetroffen rond haar lichaam na de val. Dat zou er op kunnen wijzen dat ze al dood was voor ze naar beneden stortte.

“De politie in Kuala Lumpur moet de zaak Ivana Smit heropenen als een moordonderzoek,” klinkt het bij Williams-Thomas.

Dodelijke cocktail

Ivana Smit was op 7 december van vorig jaar aanwezig in het appartement van een Amerikaans koppel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Daar viel ze van de twintigste verdieping van een balkon naar beneden. Veertien verdiepingen lager werd haar levenloze lichaam aangetroffen. Op dat moment was ze naakt. Uit de eerste lijkschouwing bleek dat de Belgisch-Nederlandse een cocktail van vier soorten drugs in haar lichaam had. Een combinatie die dodelijk kan zijn.

De politie leek aanvankelijk uit te gaan van een ongeluk, maar haar familie gelooft dat niet. Op verzoek van de advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra begon het Nederlandse Openbaar Ministerie eind december een oriënterend onderzoek naar de dood van Smit. De nabestaanden schakelden later onderzoeksjournalist Mark Williams-Thomas in om onderzoek te doen in Maleisië.