Gepeste leerlinge (14) zoekt steun bij leerkracht, maar die verkracht haar

Een leraar van het Koninklijk Atheneum van Namen is veroordeeld tot vijf jaar cel met probatieuitstel. De leraar Laurent J. verkrachtte vorig jaar een meisje dat steun bij hem zocht nadat ze gepest werd op school.

Laurent J. was leerkracht in het Koninklijk Atheneum van Namen. T. ,een meisje van 14, was zijn leerlinge. Het meisjes dat psychologisch zwak stond sinds een aanranding, werd op school gepest. Ze dacht steun te vinden bij Laurent J.

Brieven schrijven

Het meisje begon brieven te schrijven naar haar leraar en zo ontstond een soort rollenspel, maar dan geschreven. Gaandeweg begonnen de twee elkaar ook echt te ontmoeten. De leerkracht begon T. te strelen. De volgende keer raakte hij haar ook intiem aan. Uiteindelijk verkrachtte hij het meisje anaal en vaginaal. Daarop is ze naar de politie getrokken.

Laurent J. ontkende niets van wat er was gebeurd. Maar het was altijd met onderlinge toestemming gebeurd, beweerde hij. De rechtbank had daar weinig oren naar. Zij wees erop dat de leerkracht geen rekening hield met de labiele mentale toestand van het meisje, toen ze schijnbaar op zij avances inging.

Contactverbod

“Er was ook een compleet onevenwicht in de relatie tussen jullie. Jij zat in een machtspositie tegenover het meisje”, oordeelde de rechtbank.

De leerkracht is veroordeeld tot vijf jaar met probatieuitstel, dat betekent dat hij niet naar de cel moet tenzij hij volgende voorwaarden schendt: hij moet zich psychologisch laten bijstaan en mag geen contact meer hebben met het meisje. Voorlopig moet hij haar 2.500 euro schadevergoeding betalen.