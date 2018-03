ANALYSE. Arsène Wenger wankelt: waarom het einde van de grootste overlever in het wereldvoetbal nabij is

Rien ne va plus voor Arsenal en Arsène Wenger. Door een nederlaag bij Brighton ging niet alleen de Champions League-droom van de Gunners in rook op, het einde van Arsène Wenger als manager lijkt definitief ingezet. Alleen eindwinst in de Europa League, te beginnen vanavond met de 1/8ste finales tegen AC Milan, kan de Fransman nog in het zadel houden.

Sinds drie weken loopt ene Josh Kroenke rond in Noord-Londen. De 37-jarige Amerikaan is de zoon van Arsenal-eigenaar Stan Kroenke (70) en wordt gezien als de opvolger van zijn vader. Hij is in de VS voorzitter ...