Burgemeester Vincent Van Quickenborne ziet KV Kortrijk in Play-off 1: “Mijn geloof is groot: wij gaan het halen!”

Kortrijk - Noem Vincent van Quickenborne niet Supporter Nummer 1 van KV Kortrijk. “Want dat is de spionkop”, benadrukt de Kortrijkse burgemeester, die dit seizoen alweer driekwart van de thuismatchen bijwoonde. Wat hij evenwel zaterdag zag in Club Brugge-KVK “deed pijn aan de ogen” en hij begreep coach De Boeck niet helemaal. Maar hij toont zich wel een believer in de Veekaa als zesde Play-off 1-ploeg. FRANK BUYSE

“Op uitzondering van de match tegen Zulte Waregem hebben we al getoond hoe sterk we thuis zijn”, aldus Van Quickenborne. “Zeker als we met onze sterkste ploeg kunnen spelen. Met Ouali en Chevalier vooral ...