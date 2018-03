Wie komt volgende zaterdag mee schelpen tellen aan de kust?

Oostende - Op zaterdag 17 maart organiseren het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Eos, Natuurpunt en Kusterfgoed, met ondersteuning van BePlanet en Elia voor het eerst een Grote Schelpenteldag. De deelnemers gaan dan in de tien kustgemeentes op een bepaalde strook schelpen zoeken en hun soort bepalen. Op die manier worden de schelpen aan de Vlaamse kust in kaart gebracht.

In de tien kustgemeentes ontvangen experts liefhebbers om samen de schelpen aan het strand te onderzoeken. Elke deelnemer verzamelt honderd schelpen en zoekt, met de hulp van experts en een zoekkaart, om welke soorten het gaat. Die gegevens komen in een databank terecht, zodat de onderzoekers ermee aan de slag kunnen. Er is ook gedacht aan de kinderen. In verschillende kustgemeentes is een aparte activiteiten voor de kinderen voorzien.

Niemand houdt het bij

Momenteel houdt niemand bij welke schelpen in welke aantallen aanspoelen aan de Belgische kust. Nochtans zegt dat veel, onder meer over de effecten van klimaatverandering, milieuvervuiling en biodiversiteits­verandering. Door dit participatie-evenemente willen de wetenschappers een beter zicht krijgen op de schelpendiversiteit aan de Vlaamse kust.

Het VLIZ werkt al een aantal jaar samen met burgers in het strandobservatienetwerk Seawatch. Een aantal burgers proberen zoveel mogelijk de natuurlijke en menselijke invloeden op de kust in kaart te brengen.