Emma werd door bevriende cafébaas gefilmd op het toilet: “Ik voel me bedrogen. In shock”

Waregem - De zaakvoerder van de Bananas in Waregem heeft bekend dat hij drie jaar lang de vrouwelijke klanten van het danscafé heeft begluurd via een videocamera in de toiletten. Een van de slachtoffers getuigt. “Ik voel me ontgoocheld. Bedrogen. In shock.”

“Ik ben maandag op het politiekantoor geconfronteerd met mijn beelden”, zegt de 38-jarige Emma (fictieve naam). “Na tien seconden heb ik het scherm van de laptop dichtgegooid. Daarna heb ik gevraagd of ik alleen verder mocht kijken. Ik ben er snel doorgegaan: hij had niet alleen videomateriaal bewaard, van de voor hem belangrijkste momenten had hij ook screenshots gemaakt. Ik heb ze eigenlijk maar vluchtig bekeken, ik had snel genoeg gezien.”

Emma kwam geregeld over de vloer in het café. “Ik kende Christophe goed, hij was zelfs een vriend. Dat maakt het allemaal nog veel ongelooflijker, nog veel erger. Hoe kon ik dit niet gezien hebben? Het was al jarenlang aan de gang. Ik heb hem zelfs een paar keer geconfronteerd met het feit dat er geroddeld werd. Hij heeft altijd alles ontkend. Zelfs maandag nog.”

Intussen heeft de man bekentenissen afgelegd en is er meer duidelijkheid over de omvang van de feiten. In de woning van B. werden meerdere harde schijven gevonden, vol beelden. De camera zoomde in op de meisjes die plassend op het toilet zaten. De opnames die B. maakte in de toiletten, monteerde hij thuis en organiseerde hij zorgvuldig. Elk meisje dat regelmatig gefilmd werd kreeg een eigen map met eigen titels. In diverse mappen zaten beelden die dateren van drie jaar geleden. In die mappen staan ook beelden genomen in een ander toilet, waar die beelden gemaakt zijn, is niet duidelijk. B. wordt daarnaast ook beschuldigd van het verzamelen en verdelen van kinderporno.

Oproep aan potentiële slachtoffers

Er werden al meerdere slachtoffers verhoord, bevestigt het parket. Zodat nog meer mogelijke slachtoffers zich zouden melden, circuleert nu ook volgende oproep op het internet: “Zoals je misschien al gehoord hebt, werd er in de Bananas gefilmd in de vrouwentoiletten. (...) De dader heeft bekend en is momenteel opgepakt, waarschijnlijk komt hij al snel opnieuw vrij onder voorwaarden. De politie roept iedereen op die mogelijk op de beelden staat om een foto van henzelf door te sturen naar de lokale politie. Een vrouwelijke agente bekijkt dan of jij te zien bent op de beelden. Als dat het geval is, nemen ze contact op met jou. (...) Als hij dan moet voorkomen, zou het een groot verschil betekenen als er zich vijf of vijftig meisjes burgerlijke partij stellen.”

B. is een bekend persoon in Waregem. Hij baatte het café sinds 2014 uit en stond er nog tot zondag achter de toog. Zondagmiddag ging hij zelf nog op cafébezoek in de stad.