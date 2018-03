Thailand krijgt bankbiljetten met portret van nieuwe koning

Thailand krijgt voor het eerst na meer dan 70 jaar bankbiljetten met een nieuw gezicht. Op de geldbriefjes zal voor het eerst koning koning Maha Vajiralongkorn (65) te zien zijn, die na de dood van zijn vader in 2016 het nieuwe staatshoofd van het Zuidoost-Aziatische land werd. De Bank van Thailand deelde donderdag mee dat het geld met het portret van Rama X - zijn officiële naam - vanaf 6 april als betalingsmiddel geldig is. Die datum is de 236ste verjaardag van de machtsovername door de huidige, regerende Chakri-dynastie.

Voorlopig is op alle bankbiljetten nog het portret van koning Bhumibol te zien, die na meer dan zeven decennnia regentschap in oktober 2016 op 88-jarige leeftijd stierf. Zijn enige zoon nam de officiële zaken zes weken later over.

De nieuwe koning is nog niet officieel gekroond. Maha Vajiralongkorn verblijft al jaren met de regelmaat van de klok in Beieren, waar hij een villa aan de Starnberger See bezit. De officiële munt in Thailand heet baht.