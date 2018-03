Italiaanse gigolo stuurt klantenlijst met 40 pastoors naar Vaticaan

Een Italiaanse gigolo heeft een dossier van 1.200 pagina’s opgesteld, waarin hij 40 van zijn klanten identificeert als priesters en seminaristen. Hij deed dat naar eigen zeggen omdat hij genoeg heeft van de hypocrisie binnen de kerk.

De bal ging aan het rollen toen Luca Morini voor de rechtbank moest verschijnen. De priester, die aan het hoofd stond van twee parochies, werd beschuldigd van fraude, verduistering, drugs dealen, afpersing en het witwassen van geld.

Vooral bij Francesco Mangiacapra kwam dat hard aan. De tot advocaat opgeleide Napolitaan was een carrière begonnen als gigolo - voor het geld, geeft hij toe - en mocht Morini tot zijn klanten rekenen. Maar in Italiaanse media vertelt hij dat hij helemaal niet wist dat zijn klant een priester was. Integendeel: hij maakte hem wijs dat hij een rechter was met veel macht.

Hij besefte dat hij voorgelogen was toen hij Morini in zijn priestergewaad zag. De erg christelijke Italiaan stelde zich vragen. Hoe kon het dat een eenvoudige priester zoveel dure etentjes en cadeautjes kon betalen, vroeg hij zich af. Toen journalisten niet veel later een reportage maakten over de priester, die cocaïne snoof, naar een kuuroord voor homo’s ging en andere mannen kuste, werd hij geschorst.

Geen alleenstaand geval

Mangiacapra besloot daarop zijn klantenlijst grondig te bekijken. Het leverde onthutsende resultaten op: de Italiaan was schijnbaar het favorietje geworden van de Italiaanse geestelijken. Hij vond de namen van 34 priesters en 6 seminaristen terug. Gedegouteerd als hij was, besloot hij een boek te schrijven. Dat deed te weinig stof opwaaien naar zijn zin, dus besloot hij het geweer van schouder te veranderen.

Hij begon aan een dossier van ruim 1.200 pagina’s, waarin hij aan de hand van WhatsApp-berichten, screenshots en foto’s van priesters in compromitterende houdingen bewijst dat de geestelijken zijn klanten waren. Omdat hij de hypocrisie van de kerk beu is, zegt hij in Italiaanse media.

Vaticaan

Het bisdom van Napels, de Italiaanse stad waarvan Mangiacapra afkomstig is, kreeg het document via e-mail toegestuurd. Kardinaal Cresenzio Sepe bekeek het en ontkent dat op de lijst een priester staat die in Napels werkt. Toch stuurde hij het door naar het Vaticaan. “Zij die in de fout zijn gegaan, moeten daar de prijs voor betalen.”

Van seks met minderjarigen worden de 34 priesters en 6 seminaristen niet beschuldigd. “Het gaat om zondes, niet om misdrijven”, aldus Mangiacapra in een mededeling.

Kinderporno

De Italiaanse kerk staat door het dossier nog meer in het oog van de storm. Vorige maand pleitte een rechter uit het Vaticaan nog schuldig voor het bezit van kinderporno. Hij stapte op nadat hij een minnelijke schikking uit de brand sleepte.