Zelfverbranding in Tibet voor verjaardag van volksopstand

Enkele dagen voor de verjaardag van een opstand tegen de Chinese overheersing in Tibet heeft opnieuw een Tibetaan zichzelf uit protest in brand gestoken.

De man stak zich in het district Aba (Tibetaans: Ngaba) in het oosten van Tibet in brand en is woensdag aan zijn verwondingen bezweken. Dat deelde de Tibetaanse mensenrechtengroep in ballingschap International Campaign for Tibet (ICT) mee. Voor de verjaardag van de Tibetaanse volksopstand tegen de Chinezen op 10 maart verhoogt Peking momenteel massaal zijn militaire aanwezigheid in Tibet. Er zijn “intimiderende militaire oefeningen” en “massaal troepen in gevechtstenue aanwezig bij vreedzame gebedsvieringen”, klinkt het voorts.

Na de mislukte opstand van 10 maart 1959 was de dalai lama, het geestelijke hoofd van de Tibetanen, naar buurland India gevlucht. Hij leidt van daaruit een door Peking niet erkende regering in ballingschap. In 2008, tien jaar geleden, was het op de verjaardag opnieuw tot gewelddadig protest gekomen.

Tsekho Tugchak was de 153ste Tibetaan die zichzelf uit protest tegen de Chinese overheersing in brand stak, aldus de ICT. Eind december had een voormalige monnik zichzelf ook in Aba aangestoken en overleefde dit niet. “Het wordt tijd dat de Chinese regering luistert naar de oproep van de Tibetanen in Tibet, die verlangen naar vrijheid voor Tibet en de terugkeer van zijne heiligheid de dalai lama”, zei de president van de Tibetaanse regering in ballingschap, Lobsang Sangay.