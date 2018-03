Vermassen reageert na proces-Hardy: “Deze straf op Vrouwendag heeft grote symboolwaarde

Tongeren - De levenslange celstraf voor Renaud Hardy, uitgesproken op internationale Vrouwendag, heeft een “grote symboolwaarde” voor Jef Vermassen. De advocaat verdedigde actrice Veerle Eyckermans, die een moordpoging door Hardy overleefde. “Deze man werd gedreven door extreme vrouwenhaat.” Zijn cliënte is “zeer opgelucht, bevrijd”. “De afgelopen drie weken is ze veranderd: ik heb echt op haar moeten inpraten om te komen, maar uiteindelijk heeft ze het aangedurfd om hem in de ogen te kijken.”

Vermassen verwachtte wel dat Hardy zo zwaar bestraft zou worden. “Het is zelden dat iemand voor zo veel misdrijven wordt veroordeeld”, zei Vermassen. “Nooit eerder heb ik zo’n gruwel gezien. Als je alles opgelijst hoort, dat is onwaarschijnlijk. Daarom is er ook beslist om de maatschappij te beschermen.”

Net als Frédéric Thiebaut, Hardy’s advocaat, hoopte Vermassen dat de persoonlijkheidsstoornis van de beschuldigde te genezen valt. “Voorlopig is het niet te genezen, maar misschien komt het. Ik hoop het. Ik hoop ook dat hij een menselijk verblijf in de gevangenis kan krijgen, misschien in de ziekenboeg.”

De advocaat keek terug naar de vertoning van de gruwelfilm. “Daar ga ik over enkele jaren nog aan moeten terugdenken.”

De brief die Hardy aan Vermassen wilde overhandigen, vormt voor de advocaat een positieve noot. Uiteindelijk gaf Hardy de brief aan Thiebaut, maar Vermassen hoopt die snel in handen te krijgen. “Hij zei nog dat hij niet boos op me was. Hij heeft me bedankt. Het is wel de eerste keer dat ik zo’n brief krijg.”