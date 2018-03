Zaakvoerder weigert verboden reclame te verwijderen: “Wat is het probleem?”

‘Reclame die de vrouw tot een object herleidt’, zo noemt de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) de publiciteit van een brandhouthandelaar uit Dendermonde. En dus moet hij de foto’s van een halfnaakte vrouw die blokken hout draagt, weghalen na een klacht. “Dat zou de gemakkelijkste oplossing zijn. Maar voor mij is dit een princiepskwestie. Ik neem een advocaat. Want was is hier het probleem”, vraagt Johan Vanderstraeten zich af.

Een knappe vrouw met bloot bovenlijf die een stapel brandhout draagt. Bij de foto staat de tekst “Voor echte warmte...” en het gsm-nummer van de handelaar. Het kleeft op de vrachtwagens waarmee brandhout thuis bij de klanten wordt geleverd. Nooit heeft iemand er opmerkingen over gemaakt.

Maar onlangs werd Vanderstraeten door de JEP op de hoogte gesteld dat er een onderzoek liep als gevolg van een klacht. De klaagster, van wie de identiteit niet wordt vrijgegeven, vond dat vrouwen als seksobjecten worden gebruikt op de affiche terwijl het verkochte product (brandhout) niets te maken heeft met een blote vrouw. De foto is volgens de klaagster wansmakelijk, beledigend en denigrerend voor alle vrouwen, en voor alle mannen, die streven naar menselijke gelijkheid en waardigheid voor iedereen. ”Dit heeft niets met seksuele emancipatie te maken en ook niet met vrijheid van meningsuiting”, zo vond de klaagster nog.

De JEP opende daarop, zoals na elke klacht, een onderzoek en kwam dinsdag tot de conclusie dat het inderdaad misplaatst is om een commerciële boodschap over te brengen voor brandhout en daarbij een foto van een vrouw te gebruiken terwijl er geen enkel verband is. “Op die manier wordt de vrouw tot object herleid”, klinkt het in de gemotiveerde beslissing.

De Jury vindt de reclame denigrerend voor de vrouw en het tast haar menselijke waardigheid aan. En dus moet de houthandelaar zijn campagne wijzigen of stopzetten, staat er zwart op wit.

Advocaat

De meeste adverteerders halen een publiciteit onmiddellijk weg wanneer de JEP zo een beslissing neemt. Maar Johan Vanderstraeten is duidelijk niet van plan om zich er zo maar bij neer te leggen. “Kijk, voor mij gaat dit vooral om een princiepskwestie. Het gemakkelijkste zou zijn wanneer ik die afbeeldingen gewoon verwijder. Maar wat is het probleem?”

“Ik wacht de officiële beslissing van de JEP af en neem dan een advocaat om mijn belangen te verdedigen. Maar eerst wil ik weten wie voor de kosten van een beroepsprocedure zal opdraaien. Als ik verlies, betaal ik zonder morren. Maar als ik gelijk krijg, zal de JEP dat dan in mijn plaats betalen? Of de vrouw die de klacht heeft ingediend? Ik begrijp dit echt niet. Ik heb dat model betaald, er is een contract opgemaakt. En je kan toch moeilijk zeggen dat het hier om vulgaire foto’s gaat.”