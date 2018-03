Deense duikbootuitvinder: “Ik heb Kim Wall niet vermoord, maar haar lichaam wel in stukken gesneden”

De excentrieke Deense uitvinder Peter Madsen blijft ontkennen dat hij de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn duikboot vermoordde. Wel geeft hij toe het lichaam van de vrouw in stukken te hebben gesneden. “Ik zag toen niet in waarom dat uitmaakte, aangezien ze toch al dood was”, klonk het op de eerste procesdag.

De gebeurtenissen dateren van augustus vorig jaar. Kim Wall ging met Madsen mee in zijn duikboot voor een reportage, maar zou nooit meer levend aan land komen. De romp, benen en armen van de vrouw werden later door de autoriteiten in een baai bij Kopenhagen gevonden.

De verklaringen van Madsen over wat zich heeft afgespeeld op de UC3 Nautilus liepen tijdens verschillende verhoren uiteen, maar hij bleef volhouden dat hij Wall niet doodde. Donderdag benadrukte Madsen op de eerste procesdag opnieuw dat hij de Zweedse niet om het leven bracht. Madsen gaf wel toe dat hij het lichaam van de vrouw in stukken sneed. “Ik zag toen niet in waarom dat uitmaakte, aangezien ze toch al dood was”, voegde hij eraan toe, volgens de BBC.

Foto: AFP

Ongeluk

Volgens Madsen vond Wall de dood door een ongeluk. Ze zou zijn gestikt nadat hij een reparatie wilde uitvoeren. De Deense uitvinder zou daarbij een compressor en twee motoren hebben opgestart en door een luik naar buiten zijn geklommen. Volgens Madsen slaagde hij er daarna niet in om het luik opnieuw te openen, waarschijnlijk omdat er zich in de boot een onderdruk had opgebouwd.

“Ik kon Kim beneden horen roepen”, aldus de Deense uitvinder. “Ik heb door het luik aan Kim proberen uitleggen hoe ze de motoren kon doen stoppen. Gedurende vijf à vijftien minuten heb ik geprobeerd om haar ter hulp te snellen”, luidde het verder.

Zelfmoord

Toen hij het luik na enige tijd wel open kreeg, sloeg hem warme lucht tegemoet en trof hij Wall levenloos aan. De vrouw zou zijn bezweken aan giftige gassen die vrijkwamen tijdens de plotselinge drukverlaging in de cabine.

Madsen verklaarde dat hij de vrouw nog heeft proberen reanimeren en dat hij, toen dat niet lukte, aanvankelijk zelfmoord wilde plegen.

De openbare aanklagers geloven niet in de these van een ongeval. Ze beschuldigen Madsen ervan de jonge vrouw vastgebonden, gemarteld en vermoord te hebben.