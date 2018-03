Dokters eisen minder loon: “We verdienen nu al te veel”

Als de overheid regelt dat je voortaan meer gaat verdienen, zou je verwachten dat de betrokkenen daar blij mee zijn. Niet zo in de Canadese provincie Quebec. Daar protesteren de dokters tegen hun loonsverhoging. “We verdienen nu al te veel”, luidt het.

“Wij, de dokters van Quebec, geloven in een sterk openbaar systeem en zijn gekant tegen de loonsverhoging die onlangs werd onderhandeld door onze overheid”, staat te lezen in een petitie van de Médecins Québecois Pour le Régime Public (MQRP) die ondertussen al meer dan 700 keer ondertekend werd.

De dokters zeggen dat ze de opslag onmogelijk “in goed geweten” kunnen aanvaarden terwijl er nog zo veel mensen in hun vakgebied - zoals verplegers - in moeilijke omstandigheden moeten werken. “Ook de patiënt voelt vandaag de drastische besparingen in onze sector van de voorbije jaren nog aan den lijve”, luidt het.

Een verplegersvakbond probeerde de overheid er de voorbije maanden toe te dwingen om het tekort aan personeel aan te pakken. De vakbond pleit voor een wet die het aantal patiënten per verpleger moet beperken. “Verplegers en verpleegsters zijn voortdurend overwerkt.”

Verpleegster in tranen

De problematiek werd in januari nog perfect omschreven door verpleegster Emilie Ricard. Ze plaatste een foto van zichzelf in tranen op Facebook en beschreef de nachtshift die ze er zonet had opzitten. “Ik was de enige verpleegster op de verdieping en moest dus helemaal alleen voor liefst 70 patiënten zorgen. Ik had nadien nog zo veel stress dat ik maagkrampen kreeg en niet kon slapen. Wat je op de foto ziet, dat is het gezicht van de verpleegkunde.”

De Facebookpost werd ondertussen al meer dan 55.000 keer gedeeld. “Voor dokters is er altijd geld”, zei Nancy Bédard, voorzitster van de verplegersvakbond, als reactie op de post. “Maar wat dan voor de anderen die patiënten verzorgen?”

Enkele weken na de post, in februari, bereikte de federatie van medische experts een akkoord met de overheid van Quebec in verband met de lonen van de ruim 10.000 medische specialisten in dienst van de provincie. De lonen zouden met 1,4 procent stijgen. Voor het akkoord verdiende een specialist gemiddeld al ruim 403.000 dollar (ofwel ruim 327.000 euro).