Gruwelijke ontdekking: 27 paar afgesneden handen spoelt aan op bevroren eiland

Op een Siberisch eiland heeft de politie een bijzonder vreemde en gruwelijke ontdekking gedaan in een aangespoelde zak: 27 paar afgesneden handen. Waar ze vandaan komen, is een groot mysterie.

De handen werden aangetroffen in de buurt van Khabarovsk, een stad in het oosten van Siberië in de buurt van de grens met China. 53 handen bevonden zich in een zak, één ervan werd bijna 30 kilometer verder gevonden.

De bewoners van de stad vertelden Russische media dat de handen gevonden werden in de buurt van een plaats die populair is bij vissers, maar ze zeiden allemaal niets verdachts gezien te hebben.

Vraagtekens

Ook de politie heeft heel wat vraagtekens. Van wie zijn de handen? Wanneer zijn ze afgehakt? En waarom? Allemaal vragen zonder antwoord.

Drie theorieën doen de ronde. In de eerste zijn de handen afgehakt van dieven, als straf. De tweede bestaat erin dat ze afgehakt zijn van lijken. Daarbij is de vraag dan weer waarom zoiets gedaan zou worden. Er wordt ook rekening mee gehouden dat het zou kunnen dat de lichamen gebruikt werden om lichaamsdelen te stelen, en de handen afgehakt werden om te vermijden dat de lichamen achteraf geïdentificeerd konden worden.

Volgens lokale media werden naast de handen pleisters en plastieken schoenovertrekken, zoals in het ziekenhuis gebruikt worden, gevonden. “Het is een zicht om misselijk van te worden.”

De politie weigert voorlopig elk commentaar.