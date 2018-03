Catalaanse separatisten willen parallelle regering in België

De belangrijkste onafhankelijkheidsgezinde partijen in Catalonië willen een nieuw referendum organiseren over een toekomstige grondwet voor de ‘Catalaanse Republiek’. Dat blijkt uit een akkoord tussen de partijen dat AFP donderdag kon doornemen. Een ander voorstel is het oprichten in België van een parallelle regering door de afgezette en naar België gevluchte Catalaanse president Carles Puigdemont.