Verdachte die 13-jarig meisje wilde ontvoeren opgepakt op basis van robottekening

Bertrix - Een verdachte is donderdag opgepakt voor een poging tot ontvoering van een 13-jarig meisje op 28 februari in Bertrix. Dat heeft het parket van Luxemburg bevestigd. De man is herkend op basis van een robotfoto.

De verdachte moet nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Tot dan wenst het parket niet meer uitleg te geven.

Het meisje was op weg naar school toen ze plots benaderd werd door een onbekende. Hij kwam naast haar rijden en nodigde haar uit om bij hem in te stappen. Het meisje reageerde niet. Aan de Rue des Chasseurs Ardennais, in de buurt van het koninklijk atheneum van Bertrix, greep hij haar bij de schouder. Het meisje begon daarop om hulp te schreeuwen en sloeg wild om zich heen in de hoop haar belager van zich af te schudden. Dat lukte gelukkig. De man reed aan hoge snelheid weg.

De politie verspreidde een dag na de feiten al een robotfoto van de verdachte. Omdat er gevreesd werd dat hij het opnieuw zou proberen om meisjes mee te lokken. Op basis van die robotfoto is hij geïdentificeerd en opgepakt.