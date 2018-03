Bedrijf wil af van rokende werknemer, maar die laat het er niet bij zitten: “Ik rook elk uur, maar dan bespreek ik ook dingen met collega’s”

Zijn rookgedrag dreigt Ronald Hello zijn baan te kosten. De man steekt volgens zijn werkgever veel te vaak een sigaretje op, maar Ronald is zich van geen kwaad bewust. Woensdag stonden beide partijen tegenover elkaar in de rechtbank. De werknemer eist bijna 14.000 euro aan achterstallig loon van zijn baas, maar volgens het bedrijf is Ronald dat geld niet waard.

Ronald werkt bij het Nederlandse ICT-bedrijf BetterBe in Enschede. Sinds halverwege november zit de man ziek thuis en werd hij gekort op zijn loon: Ronald kreeg nog slechts 70 procent van zijn salaris, in plaats van de gebruikelijke 100 procent, stelt hij. Bovendien is hij boos dat zijn bonusregeling van 1.000 euro per maand is stopgezet.

Naar eigen zeggen had Ronald geen idee waarom hij door zijn werkgever financieel werd aangepakt. “We hebben een nieuwe manager, die wil van me af. Ik ben minder gaan verdienen. Maar de reden blijft vaag. Daarom heb ik een kort geding aangespannen”, zegt hij tegen RTL Nieuws.

Elk uur gaan roken

Woensdag was de zitting. De security en compliance officer hoorde tot zijn verbazing dat met name zijn rookgedrag het probleem vormt. “Dat kwam voor mij een beetje als een verrassing. Ik rook een pakje zware shag per twee dagen. Ik rook elk uur op mijn werk, maar bespreek dan ook dingen met collega’s in ons rookhok.”

Negatieve stempel

Maar volgens advocaat Arnout Hurenkamp van BetterBe functioneert Ronald niet meer naar behoren, omdat hij steeds vaker rookpauzes nam. De raadsman sprak van “een dramatische daling in het presteren”. Bovendien zou Ronald een “negatieve stempel drukken op de werksfeer” en heerst er “opluchting op de werkvloer” sinds de werknemer afwezig is.

Ronald zit overspannen thuis, zegt hij. “Ik heb er slapeloze nachten van. Ik ben bang dat ze helemaal van me af willen, maar laat het er niet bij zitten. Ik werk er al 18 jaar.” De man eist 13.881 euro bruto van zijn werkgever. Het grootste deel van dat bedrag bestaat uit achterstallig loon.

De rechter doet over twee weken uitspraak.