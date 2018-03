Deze iconische vrouwen uit ons land deden het onmogelijke

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zetten we alle vrouwen maar wat graag eens extra in de kijker. Het is een erkenning die ze verdienen. En dat overal ter wereld. Nog elke dag wordt er gestreden voor gelijkheid tussen man en vrouw. Ook in eigen land. Wij gingen eens kijken welke Belgische vrouwen het onmogelijke deden. Iets dat niemand anders hen al voordeed.