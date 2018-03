Zoon (14) sleep zijn mes, at rustig zijn M&M’s en stak daarna vader Jos en moeder Margreet neer

Een 14-jarige jongen uit het Friese dorp Katlijk is veroordeeld voor de moord op zijn ouders Jos Verdonk (63) en Margreet Andriol (62). De tiener bracht zijn ouders op een gruwelijke manier om het leven, omdat hij geen andere uitweg meer zag uit zijn thuissituatie. Hij moet één jaar naar de gevangenis.

Het kleine dorpje Katlijk was in shock, toen de 600 inwoners hoorden dat een 14-jarige jongen zijn ouders op een gruwelijke wijze had uitgemoord. Op het eerste gezicht was het gezin van Jos Verdonk immers perfect. Hij was een geitenfokker, zijn vrouw een astrologe. Ze waren al 24 jaar getrouwd, en hadden vier kinderen samen. Hun jongste zoon was een nakomertje dat in 2003 geboren werd.

Geslepen mes en M&M’s

Maar die jongen was allesbehalve gelukkig: de tiener was depressief en zou al een tijdje zelfmoordplannen hebben gehad. Stilaan begon de jongen ook zijn ouders grondig te haten, al weet niemand wat die haat precies triggerde. De autistische jongen kon steeds minder goed met hen overweg, totdat de situatie drastisch escaleerde.

In september 2017 begon de jongen één van de messen in hun huis te slijpen tot ze vlijmscherp waren. Toen hij tevreden was van het resultaat ging hij gewapend in de trappenhal zitten, totdat zijn ouders thuis kwamen. Ondertussen verorberde hij rustig enkele zakjes M&M’s. Van zodra zijn vader eraan kwam, besprong hij hem van achteren en stak hij doelgericht het mes in diens nek. Toen bleek dat het slachtoffer nog ademde, stak hij hem nog twee keer. Later deed hij ook hetzelfde met zijn moeder.

De buren met wie ze de woning deelden, troffen hun levenloze lichamen aan in de woning. Het mysterie was groot, tot de recherche besefte dat de 14-jarige jongen de dader was van de gruwelijke moorden. Ze konden hem arresteren met een tent, twee verpakte broden, een laptop, een wereldatlas, een slaapzak en een pakje pleisters op zak.

(lees verder onder de foto)

Foto: BELGAIMAGE

“Gewetenloos”

De tiener is nu veroordeeld voor zijn daden. Zijn advocaat had nochtans gepleit voor vrijspraak, aangezien de jongen zijn stoornis ervoor zou zorgen dat zijn geweten niet goed ontwikkeld is. “Hij wordt nu wel heel erg afgeschilderd als een gewetenloze moordenaar”, zei advocaat Robert Snorn vanmiddag, volgens het Algemeen Dagblad. “Dat herken ik niet in hem.”

Maar de rechter was het niet met hem eens. De jongen zou immers geregeld tegen zijn vrienden en andere gamers verteld hebben over zijn plannen. Bovendien zou hij daarvoor ook al met een mes aan het bed van zijn ouders hebben gestaan.

Milde straf

Ondanks de dubbele moord, moet de jongeman maar één jaar naar de cel. Hij is immers jonger dan 16 jaar oud, en volgens het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht is dat dan de maximumstraf. Tijdens die detentie moeten de jongeren naar school. Ook krijgen zij les in bijvoorbeeld sociale vaardigheden en beter omgaan met woede.

Zijn resterende familie heeft het daar heel moeilijk mee, want zij worstelen nu met de vraag of ze hem opnieuw een thuis bieden of niet.