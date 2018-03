Oppositie wil uitleg over “verdwenen 10 miljard euro” Libisch geld in ons land: “We staan internationaal met de billen bloot”

Brussel - De verzamelde oppositie wil tekst en uitleg van de regering over de 10 miljard euro aan bevroren Libische gelden die verdwenen zijn. “We slaan een modderfiguur”, stelde Dirk Van der Maelen (sp.a) donderdag in de Kamer. “We staan internationaal opnieuw met de billen bloot. Waar is die tien miljard euro naartoe?” Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is het geld echter nog steeds bevroren.

Kamerleden van PS, sp.a, Défi en Ecolo-Groen van de oppositie en van meerderheidspartij MR voelden minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders tijdens het wekelijkse vragenuurtje aan de tand over het bericht in Le Vif. Daaruit zou blijken dat meer dan tien miljard euro aan Libische fondsen, die in 2011 na een beslissing van de Verenigde Naties bevroren werden, tussen eind 2013 en eind 2017 verdwenen zijn van rekeningen van de Euroclear Bank.

Minister Reynders preciseerde dat het niet om zijn bevoegdheid gaat, maar dat die valt onder de afdeling Thesaurie van de FOD Financiën. Volgens hem heeft het parket van Brussel ook bevestigd dat de onderzoeksrechter beslag heeft gelegd op ongeveer vijf miljard euro van twee Libische ondernemingen op een rekening bij Euroclear Bank, en dat de bank een procedure heeft opgestart om die inbeslagname aan te vechten. Voor het overige heeft het parket volgens Reynders geen commentaar of mededeling gegeven.

“Fake news”

Minister Van Overtveldt heeft het intussen echter over “fake news”. Via twitter meldt hij dat er voor 14 miljard euro aan Libische financiële middelen werden bevroren. “En die zijn nog steeds bevroren!”, luidt het. “Ik betreur de desinformatie vanwege sommige parlementsleden en journalisten.”