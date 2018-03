Cercle schopt Beerschot-fans (en sommige eigen supporters) tegen de schenen, maar is volledig in zijn recht

Naar concerten mag iedereen gaan luisteren, ook in cinemazalen wordt iedereen toegelaten, maar in voetbalstadions is dat niet het geval. Daar worden mensen geweigerd op basis van hun woonplaats en hoe bizar het ook klinkt, het mag! Cercle Brugge weigert Antwerpenaren toe te laten in haar thuisvak. Zelfs iemand die dertig jaar lang in Brugge heeft gewoond en Cercle-supporter is, maar enkele maanden geleden verhuisde naar Antwerpen, komt er niet in.

Zaterdagavond om 20u00 staat de beslissende strijd om promotie naar de Jupiler Pro League op het programma. Beerschot-Wilrijk verdedigt een 1-0 voorsprong in het Jan Breydelstadion. Cercle Brugge gaf 1.400 tickets aan de Antwerpse fusieclub. Dat zijn er te weinig voor een club met zo een supporterslegioen. Zelf verkocht Cercle meer dan 10.000 tickets aan haar supporters.

Jan Breydelstadion. Foto: BELGA

Eén voorwaarde om een van die 10.000 tickets te bemachtigen: met je identiteitskaart aantonen dat je niet in Antwerpen woont. “Mensen uit regio Gent of Limburg mogen bijvoorbeeld wel binnen. We weigeren alleen mensen uit het Antwerpse de toegang tot het thuisvak. We willen de supportersgroepen verspreiden”, legt Cercle-woordvoerder Carlos Knockaert uit.

“Cercle besliste in overleg met de veiligheidsdiensten en de stad om slechts één ticket per identiteitskaart voor niet-geregistreerde fans in het thuispubliek te voorzien”, klinkt het bij de club.

Geen discriminatie, wel onderscheid

“Discriminatie!”, schreeuwen de Beerschot-supporters in koor. Volgens advocaat Kris Wagner, hij verdedigde vorig jaar drie personen die zonder duidelijke reden werden geweigerd op Tomorrowland, is de Brugse club volledig in haar recht. “Het gaat hier niet om discriminatie, wel om een onderscheid om de veiligheid te waarborgen. In een bepaalde context is dat toegelaten. Dat onderscheid mag ook gebeuren op basis van de woonplaats, maar wel alleen maar als die relevant is. Dat is in dit geval zo.”

Cercle wordt bij die beslissing gesteund door de voetbalwet, die zegt dat een voetbalclub alle noodzakelijke maatregelen moet nemen om schade te voorkomen en om de veiligheid te waarborgen. “Daar hoort dus de scheiding van de rivaliserende groepen bij, die scheiding verlaagt het risico op hooliganisme”, legt Wagner uit. “Het moet uiteraard de Beerschot-fans wel de kans geven om naar de match te gaan kijken en dat doet het door 1 400 tickets ter beschikking te stellen.”

Zelfs na dertig jaar Brugge kom je er niet in

Foto: GMAX AGENCY

Zelfs iemand die bijvoorbeeld dertig jaar in Brugge heeft gewoond en sinds enkele maanden is verhuisd naar Antwerpen, komt er niet in. Knockaert is duidelijk: “Wat op het paspoort staat, telt. Dat is jammer voor hen, maar we gaan er vanuit dat zij wel achterpoortjes vinden om toch een ticket te bemachtigen.” Geregistreerde Cercle-supporters kunnen wel tot vier tickets voor de wedstrijd aankopen, zelfs als ze in Antwerpen wonen.

Maar sommige groen-zwartfans vallen dus uit de boot, omdat ze in Antwerpen wonen. “Maar het gaat hier om uitzonderingen die ze weigeren. Dat ene procentje weegt niet op tegen de 99 procent van de supporters die ze wel toelaten. Het is dus wettelijk gezien oké dat ze daar geen rekening mee houden”, verduidelijkt Wagner.

Hoe onrechtvaardig het ook lijkt voor de Beerschot-fans en voor de Cercle-supporters uit Antwerpen, groen-zwart is niet in fout en heeft het recht om Antwerpenaren de toegang te ontzeggen.