Minister Peeters was niet op de hoogte dat België naast Zalando-distributiecentrum (en 1.500 jobs) grijpt

Brussel - Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) was niet op de hoogte van het dossier rond de vestiging van een distributiecentrum van Zalando, dat er uiteindelijk niet in ons land zal komen. Dat bleek donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Hij betreurde dat de federale regering niet werd geïnformeerd, omdat ze anders inspanningen had kunnen leveren.

Eerder deze week raakte bekend dat Dour-Elouges naast het nieuwe distributiecentrum van de Duitse e-commercegigant Zalando grijpt en dat het project, goed voor 1.500 jobs, wellicht naar onze noorderburen gaat.

Als reden voor die keuze werden in de media drie factoren naar voren geschoven. Het bedrijf oordeelde dat de loonkosten gunstiger zijn in Nederland. Verder knapt het af op de beperkte mogelijkheden rond nachtarbeid in ons land en het woelige sociaal klimaat in Wallonië.

Minister Peeters spreekt dat echter tegen. “We hebben contact opgenomen met Zalando en men was zeer verwonderd dat de beslissing zou zijn genomen op basis van de drie elementen die hier naar voren worden geschoven”, stelde de vicepremier. “Het waren zeker niet die drie redenen”.