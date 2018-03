Aandeelhouders uitgekleed door faillissement moederbedrijf erotiekketen Pabo

Schuldeisers en aandeelhouders van het Duitse erotiekconcern Beate Uhse, dat in België actief is onder de merknaam Pabo, zijn mogelijk hun volledige investering kwijt door het nakende faillissement van het bedrijf. De aandeelhouders staan met de billen bloot: zij krijgen slechts 1,87 procent van hun investering terug, zo blijkt donderdag.

Het noodlijdende bedrijf kondigde in december aan, het faillissement aan te vragen, na jaren van dalende verkoopcijfers en een mislukte poging om een lening van 30 miljoen euro te herfinancieren.

Daardoor was er volgens Beate Uhse geen ander pad meer mogelijk. De holding telt in totaal 345 werknemers, van wie er ongeveer 25 in België actief zijn.

Beate Uhse werd in 1946 opgericht door een vrouwelijke gevechtspilote. In Vlaanderen baat het bedrijf een tiental winkels uit.