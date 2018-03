Dit het moment waarop bom “met nagels en scherven” ontploft in druk rijtuig tijdens aanslag op Londense metro

In de rechtbank van Londen kregen juryleden donderdag beelden te zien van het moment waarop het springtuig ontplofte tijdens de bomaanslag op de Londense metro in september 2017. De passagiers, die toen getuige waren van de explosie, kregen ook de kans om hun verhaal te vertellen tijdens het proces van de 18-jarige Ahmed Hassan, die ervan verdacht wordt de zelfgemaakte bom te hebben geplaatst.

Op 15 september 2017 werd Londen opgeschrikt door een bomaanslag op de Londense metro, vlakbij station Parsons Green, die werd gepleegd met een “geïmproviseerd explosief toestel”. Er verschenen op sociale media al snel beelden van het springtuig - een ontplofte witte emmer in een zak van Lidl - en passagiers die in paniek de metro uitliepen. Terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) eiste die avond de aanslag in Londen op via Amaq, het propagandakanaal van de groep. Dat nieuws kwam niet als een verrassing, want aanhangers van ISIS hadden de aanslag in de uren ervoor massaal toegejuicht op sociale media.

Foto: AFP

Een dag later werd in Dover een verdachte opgepakt, de 18-jarige Ahmed Hassan, die nog steeds in alle toonaarden ontkent dat hij mensen wilde doden en de bom maakte. De tiener staat deze week terecht in de rechtbank van Londen, waar donderdag beelden werden getoond van de explosie die door het springtuig werd veroorzaakt. Op die beelden is te zien hoe de 93 aanwezige passagiers plots geconfronteerd worden met een enorme vuurbal en in paniek het rijtuig proberen te verlaten. Enkele passagiers die dag op het nippertje konden ontsnappen, deden hun verhaal voor de juryleden.

Spitsuur

”Ik kon de hitte op mijn gezicht voelen”, verklaarde Lucinda Glazebrook terwijl ze vertelde over de vuurbal die over de hoofden van de passagiers passeerde. “Ik bleef mijn gezicht en achterkant van mijn hoofd aanraken. Mijn haar viel in grote stukken uit en ik vroeg iemand of mijn gezicht was verbrand. Ik was erg bang dat er iets met mijn gezicht was gebeurd door de hitte die ik voelde.” Stephen Nash vertelde aan de jury dat hij zijn “hoofd door vlammen was omgeven” door de vuurbal: “Ik werd op de grond gegooid. Ik rook de geur van verbrand haar en bleekwater. Ik was ervan overtuigd dat mijn hoofd in brand stond.”

Foto: AP

Hassan was zelf niet aanwezig toen de zelfgemaakte bom ontplofte: nadat hij het 400 kilogram zware springtuig in de metro had achter gelaten, was hij een halte voor station Parsons Green afgestapt. De tiener zou de bom hebben gemaakt met materialen uit supermarkten, terwijl zijn pleegouders even op vakantie waren. Hij wordt er ook van verdacht de bom te hebben gevuld met stukken metaal om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. De juryleden kregen ook te horen dat hij zijn best had gedaan om de bom tijdens het spitsuur te doen ontploffen, terwijl hij zelf vluchtte naar Dover, waar hij ook werd opgepakt.

Foto: REUTERS

Er vielen tijdens de bomaanslag geen dodelijke slachtoffers omdat de passagiers “geluk” hadden dat het springtuig niet volledig tot ontploffing kwam. Dertig passagiers liepen echter brandwonden op en raakten gewond toen ze werd vertrappeld toen iedereen in paniek wegvluchtte. De rechtszaak loopt momenteel nog steeds en het is nog onduidelijk wanneer er een uitspraak komt.

Foto: EPA-EFE

LEES OOK: Politie doet “belangrijke arrestatie” na aanslag op Londense metro, maar zoekt verder