Arsenal wendt de crisis af op het veld van Milan, uitschakeling dreigt voor resterende Belgen

In de Europa League stonden vanavond de achtste finales op het programma. Arsenal won de absolute topper op het veld van Milan met 0-2 en lijkt een plaats in de kwartfinale niet meer te kunnen mislopen. De verrassing van de avond viel op het veld van Dortmund te noteren waar Batshuayi en co pijnlijk onderuit gingen tegen de Oostenrijkers van Salzburg (1-2). Ook Jordan Lukaku kon thuis met Lazio Roma niet winnen van Dynamo Kiev (2-2). De uitschakeling dreigt voor beide Belgen.

Milan - Arsenal 0-2

Milan en Arsenal maakten er een mooie wedstrijd van maar het verschil in talent was toch te groot om er een spannende wedstrijd van te maken. Milan begon wel het best met twee hoekschoppen in korte tijd maar scoren lukte niet. Çalhanoglu dook ook nog eens op voor doelman Ospina maar de Turkse Duitser weigerde zich te laten vallen, weg kans.

Arsenal nam al snel het initiatief over en scoorde vrijwel meteen. Mkhitarian werd knap vrijgespeeld en de Armenïer joeg de bal via het lichaam van Bonucci voorbij Milan-doelman Donnarumma. De Italianen probeerden wel te reageren maar de kansen waren overduidelijk voor de bezoekers. Opnieuw Mkhitarian trof de lat na een mooie counter, net voor het rustsignaal loodste Özil Aaron Ramsey doorheen de buitenspelval. Ramsey omspeelde de Milan-doelman en werkte beheerst af: 0-2 aan de rust.

Ondanks vier nederlagen op rij bleef Arsenal ook na de pauze de wedstrijd controleren. Ook de ingevallen Kalinic kon offensief weinig potten breken, Arsenal beperkte zich tot het professioneel uitspelen van de wedstrijd. De Londonse club haalde uiteindelijk probleemloos het einde en dat was vooral voor de geplaagde coach Arsène Wenger goed nieuws.

Dortmund - Salzburg 1-2

Verrassing in Dortmund waar de bezoekers uit Salzburg niet eens onverdiend met de overwinning aan de haal gingen. Dortmund speelde traag en ongeïnspireerd, Salzburg deelde voor de pauze al enkele verwittingen uit, onder meer met een schot tegen de paal van Hwang. Na de pauze ging het snel: Berisha zette al meteen een strafschop om na een fout op Hwang, even later mocht diezelfde Berisha een counter zo maar binnentrappen. Dortmund reageerde en Schuerrle kon al snel de aansluitingstreffer netten. Verder kwam de thuisploeg echter niet. Onze landgenoot Michy Batshuayi speelde een bleke partij en werd op het uur vervangen.

Batsman blijft lachen.

Atletico Madrid - Lokomotiv Moskou 3-0

Makkelijke zege voor de Madrilenen tegen de bezoekers uit Moskou. Het ex-team van Yannick Carrasco had maar goed twintig minuten nodig om de score te openen. Saul Niguez trapte van buiten de grote rechthoek onweerstaanbaar raak. Ideale start voor de Madrilenen die meteen na de pauze de score verdubbelden. Griezmann haalde uit, doelman Guilherme kon de bal niet klemmen en Diego Costa werkte beheerst af. Madrid bleef heersen, opnieuw Saul Niguez trapte de geruststellende drie-nul tegen de touwen.

CSK A Moskou - Lyon 0-1

Nuttige zege voor Lyon op het veld van CSKA Moskou. Een koud Moskou zag de Franse bezoekers een volwassen partij spelen. De thuisploeg kon het gebrek aan ritme - de Russische competitie ligt stil - niet verdoezelen. Lyon opende halfweg de tweede helft de score: voorzit Depay, centraal verdediger Marcelo knikte prachtig binnen. Moskou reageerde maar Musa kon een reuzenkans niet omzetten.

Lazio Roma - Dynamo Kiev 2-2

Lazio, met Jordan Lukaku in de basis, kende een lastige avond tegen de bezoekers uit Oekraïene. Kiev speelde goed georganiseerd en gaf de thuisploeg weinig ruimte. Felipe Anderson en ex-Genkenaar Milinkovic-Savic probeerde het wel maar doelman Boyko werd niet echt aan het werk gezet. Meteen na de pauze een koude douche voor de thuisploeg. Biesiedin brengt de bal met het hoofd voor doel waar Tsigankov met een heerlijk hieltje de thuisdoelman verschalkt. Lang konden de bezoekers niet genieten van hun voorsprong. Een ideale doorsteekpass van Felipe Anderson vindt de onvermijdelijke Ciro Immobile die Boyko geen schijn van een kans laat. De Romeinen waren nu duidelijk gelanceerd en nog geen tien minuten later wordt Felipe Anderson vrijgespeeld. De Braziliaanse uitblinker laat deze kans niet liggen. En toch brachten de bezoekers de bordjes nog in evenwicht: Junior Moraes legt aan van buiten de grote rechthoek en treft raak. De Romeinen proberen de bakens nog te verzetten maar verder dan een gele kaart voor Jordan Lukaku komt de thuisploeg niet meer.

Marseille - Atletico Bilbao 3-1

Droomstart voor Marseille dat al na één minuut het Stade de Vélodrome in lichterlaaie zette. De vrijgespeelde Lucas Ocampos kende niet het minste probleem om de doelman van Bilbao te grazen te nemen. En het feest ging verder. Een slecht ontzetten van Etxeita valt op de borst van Dimitri Payet die verschroeiend hard uithaalt: 2-0. Doelman Herrerin belette even later nog de 3-0 bij een opgelegde kans voor Germain. Bilbao leek klaar voor de slachting maar op slag van rusten mag Aduriz vanop de stip de aansluitingstreffer scoren na hands van Rami in de grote rechthoek. Bilbao leek na de pauze even op zoek te gaan naar de gelijkmaker maar het was alweer Ocampos die aan de overzijde de marge op twee doelpunten bracht.

Wat is er mooier: de afwerking van @dimpayet17 of de assist van Xabi Etxeita​? pic.twitter.com/Tr6WCZAgp6 — Play Sports (@playsports) March 8, 2018

RB Leipzig - Zenith Sint-Petersburg 2-1

Een late maar heerlijke vrije trap van Criscito bezorgt Sint-Petersburg een uitstekende uitgangspositie voor de terugmatch volgende week. Eén doelpunt voor de Russen volstaat om door te stoten naar de kwartfinale. Het zag er nochtans lange tijd slecht uit voor het ex-team van Nicolas Lombaerts. RB Leipzig scoorde na de pauze twee keer, eerst via Bruma en in de slotfase ook nog eens via uitblinker Timo Werner. De Duitsers waanden zich te zegezeker en incasseerden op vrije trap nog de pijnlijke aansluitingstreffer voor de Russen.

Sporting Portugal - Viktoria Pilzen 2-0

Vijf dolle minuten volstonden voor Sporting Lissabon om afstand te nemen van Viktoria Pilzen. De Tsjechen verdedigden zich nochtans uitstekend maar net voor en net na de pauze ging dan toch het licht uit bij Pilzen. Eerst was er Freddy Montero die in blessuretijd van de eerste helft een assist van Coentrao schitterend afwerkte. Diezelfde Montero legde vier minuten na de pauze zijn tweede treffer van de avond in het mandje na een heerlijke individuele actie. Pilzen probeerde nog wel de broodnodige treffer op verplaatsing te realiseren maar stuitte op een secure Portugese verdediging.