Blokkade depots AB InBev gaat door: kunt u binnenkort geen pintje meer drinken op café?

Werknemers van AB InBev blokkeren sinds donderdagochtend alle depots in het hele land, nadat onderhandelingen over een kader-cao spaak liepen. De acties gaan sowieso vrijdag verder, maar kunnen nog langer duren. Kunt u dan binnenkort nog wel een pintje drinken of café? “De levering voor het weekend is alvast in het honderd gelopen. Als men niet wil luisteren, moet men maar voelen”, stelt ABVV-vakbondssecretaris Kris Croonenborghs.

Sinds donderdagochtend worden de depots van AB Inbev in het hele land geblokkeerd door werknemers. Aanleiding voor de spontane actie is het afspringen van de onderhandelingen over een kader-cao voor de herstructurering die de bierbrouwer wil doorvoeren in zijn depots. Het eerste depot waar AB InBev al organisatorische veranderingen wil doorvoeren is dat van Hasselt, dat verhuist naar een locatie 850 meter verderop. Vier medewerkers zullen naar Leuven overgeplaatst worden. Het sociaal conflict draait om een vraag van de vakbonden naar een vergoeding voor de extra verplaatsingen, een verhuis- en motivatiepremie.

Naar eigen zeggen heeft AB InBev verschillende pogingen ondernomen om daar compensaties tegenover te zetten. Volgens ABVV-vakbondssecretaris Kris Croonenborghs kregen de bonden echter telkens een “njet” op het rekest. “Het signaal dat wij hebben gekregen is ‘je moet er maar content mee zijn’”, zegt Croonenborghs in een reactie aan Nieuwsblad.be. “Maar zo werken onderhandelingen niet. Dat dwingt ons om hard spel te spelen.”

Weekendlevering in het honderd gelopen

En dus werd overgegaan tot de blokkades van de depots. Dat is een zware dobber voor de cafés. “De levering voor het weekend is alvast in het honderd gelopen”, klinkt het nog. “Er is niets kunnen uitrijden vanuit alle depots in België. En donderdag is een hele drukke dag, aangezien cafés bevoorraad willen worden voor het weekend.”

Omdat er donderdag niets van de directie werd vernomen, gaan de blokkades vrijdag gewoon verder, maar ze kunnen nog langer duren. “We bekijken het van dag tot dag. Hopelijk dat morgen het gezond verstand zegeviert”, aldus Croonenborghs. “Maar we gaan net zolang door totdat er een akkoord is.”

‘Drooglegging’

De kans is aanwezig dat naast de depots, ook de brouwerijen zich -mogelijk vanaf maandag- zullen aansluiten bij de acties. Die zijn voor een deel verantwoordelijk voor de levering aan de warenhuizen. Op den duur zal er dus geen aanvoer van bier meer zijn bij de cafés en supermarkten. Hoe lang het duurt voordat zo’n ‘drooglegging’ plaatsvindt, kan Croonenborghs niet zeggen. “Maar ik hoop dat het niet gebeurt.”