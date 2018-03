Kan seriemoordenaar Renaud Hardy ooit nog vrijkomen? Het antwoord en alle vragen over het proces van het jaar

Renaud Hardy keert nu eerst terug naar de gevangenis van Sint-Gillis. De komende dagen wordt onderzocht in welke andere gevangenis de sadistische seriemoordenaar zijn levenslange celstraf het best kan uitzitten. Vervroegd vrijkomen zit er alleszins niet meteen in: pas over 12,5 jaar mag hij een eerste aanvraag doen, en dan nog zijn zijn slaagkansen zéér klein.

Naar welke gevangenis wordt Hardy gestuurd?

Renaud Hardy heeft tijdens zijn voorhechtenis al in verschillende gevangenis gezeten. In Mechelen, dicht bij zijn laatste woonplaats, en het grootste deel in ...