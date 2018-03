Na de stoet: de handel. Of hoe carnavalsverenigingen een centje proberen bij te verdienen met hun oude praalwagen

Zin om volgend weekend carnavalstoet te spelen in je tuin? Geen probleem, voor een paar duizend euro koop je al een deftige praalwagen. Want nu carnaval op zijn einde loopt, is er een handeltje gestart van tweedehandscarnavalswagens. En de vraag is groter dan je denkt. “Onze praalwagen was zelfs al verkocht nog voor we er een eerste stoet mee reden.”