Origi droomt van het allerhoogste en heeft een overwachte passie: “Over vijf jaar sta ik aan de top”

Divock Origi praat vrijuit over zichzelf op het YouTube-kanaal Kick off! dat het Duitse voetbal covert. De aanvaller wordt momenteel door Liverpool uitgeleend aan het Duitse VfL Wolfsburg en heeft het over zijn vader, zijn idool, zijn passie en het WK in Rusland.

De vader van Divock, Mike Origi was de eerste Keniaan ooit die het schopte tot professionele voetballer in Europa. Hij spendeerde het meeste van zijn tijd in België, waar Divock geboren werd en hij gaf aan zijn zoon de voetbalmicrobe door.

Mike Origi (rechts). Foto: Karel hemerijckx

Divock droomde er altijd al van om profvoetballer te worden. “Mijn eerste speelgoed was een bal, ik wou zoals mijn vader worden. Ik zag van kleinsaf aan al hoe hard je moest werken om het te maken aan de top. In de badkamer lagen bijvoorbeeld altijd gewichten om mee te trainen”, vertelt de Belg met Keniaanse roots.

Dat zijn vader vroeger profvoetballer was, bracht ook druk met zich mee. “Er was al van kleinsaf aan druk. Ik wou de familienaam hoog houden en ben daardoor altijd al competitief geweest, maar dat was een voordeel. Voetbal spelen is leuk, maar het delen met de mensen die het dichtst bij jou staan, is het beste in de wereld”, vertelt Divock aan Kick off!.

Intussen scoorde de Belg al drie keer voor Wolfsburg, maar hij wil meer. “Ik droom van het allerhoogste, waar dat is, maakt niet uit. Maar over vijf jaar sta ik aan de top”, zegt hij zelfzeker aan Kick off!.

Onverwachte passie

Maar Origi doet meer dan voetballen alleen. “Ik hou van voetbal en van mijn familie, maar ik heb ook een passie voor piano en muziek. Ik volgde ongeveer tien pianolessen in Liverpool en nu zoek ik een leraar in Wolfsburg. Ik hou er echt veel van en wil graag mijn eigen muziek uitbrengen.”

Origi op training bij de Rode Duivels met Thierry Henry. Foto: REUTERS

Grote kans op het WK 2018 in Rusland

De idool van de Rode Duivel is Thierry Henry, de derde trainer van de Rode Duivels en vooral ex-aanvaller van Arsenal en Barcelona. “Toen ik klein was keek ik YouTube-videos van hem, ik observeerde elke beweging, elke goal. Toen hij bij de Rode Duivels kwam, was ik onder de indruk. Je voelt zijn aanwezigheid, maar hoe beter je hem leert kennen, hoe meer je beseft dat hij een normale gast is.”

“Hij heeft zoveel ervaring en probeert te helpen waar mogelijk, zowel mentaal als fysiek”, gaat Origi verder. “Soms bel ik hem zelfs om advies te vragen.”

De aanvaller scoorde tijdens de tweede groepswedstrijd van het WK 2014 in Brazilië, tegen Rusland het beslissende doelpunt. Na die goal deed heel wat fans een streepje blond in hun haar, net zoals Origi toen had. “Zelfs een dolfijn werd naar mij genoemd na dat doelpunt, al stierf die wel twee dagen later. Ook koning Filip nam een selfie met mij”, lacht de Rode Duivel. “Gelukkig is de aandacht nu weer gaan liggen en kan ik weer gaan en staan waar ik wil zonder herkend te worden.”

Divock Origi tijdens de match tegen Rusland op de WK 2014. Foto: Photo News

Over de kansen van de Rode Duivels op het WK 2018 in Rusland is de aanvaller optimistisch. “We hebben een grote kans op het WK, maar in het voetbal moet je het tonen op het veld. We hebben enorm veel talent in elke linie, met spelers zoals Hazard, Courtois en De Bruyne kunnen we ver geraken.”

Bekijk hier het volledige interview: