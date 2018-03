Zonder perfect veld geen Play-off 1: Pro League verplicht teams indien nodig nieuw terrein aan te leggen

Niet willen, maar wel moeten. Als Kortrijk zich kwalificeert voor Play-off 1, dan moet het een nieuw veld aanleggen. Dat stipuleert een intern reglement van de Pro League. “De wedstrijden voor PO1 worden het meest gemediatiseerd”, verklaart CEO Pierre François. “Daar hoort een goed veld bij.”

Pro League verplicht teams indien nodig nieuwe grasmat aan te leggen

“Een patattenveld.” Zo noemde sterspeler Teddy Chevalier de akker waarop Kortrijk tegenwoordig zijn thuiswedstrijden moet afwerken. “Een patattenveld.” Dat was ook de conclusie van een groep onafhankelijke experts die drie weken geleden het veld kwamen inspecteren. Hun doel: nagaan of het terrein PO1-proof is. In een intern reglement van de Pro League rond het speelveld – aangenomen door de voltallige algemene vergadering – staat in artikel 2 immers te lezen dat de velden van de clubs zich voorafgaand aan (specifiek) PO1 “in een onberispelijke staat” moeten bevinden. Versta: een slecht veld moet verplicht aangepakt worden.

“En dat moet vastgesteld worden door die onafhankelijke experts”, verduidelijkt CEO Pierre François. “We hebben experts naar negen clubs gestuurd om na te gaan of hun terrein impeccable is.” Onberispelijk. In het Guldensporenstadion luidde de conclusie dat er van onberispelijkheid geen sprake is. Als Kortrijk zich plaatst voor PO1, dan moet er een nieuwe grasmat komen. “Alleen al daarom willen mijn spelers naar PO1”, zegt trainer Glen De Boeck zelfs grijnzend.

Veel internationale aandacht

De redenering achter de vereiste is simpel: een goed veld geeft meer kans op goed voetbal. En het oogt ook mooi. “De matchen in PO1 zijn de meest gemediatiseerde van het hele seizoen”, zegt François. “Ook in het buitenland wordt er dan veel gekeken. Een goed veld hoort bij wat PO1 moet zijn.” Niveau. Klasse. Professionalisme. Dat is toch wat de Pro League met PO1 wil uitstralen.

“En dat is ook normaal”, vindt Kortrijk-voorzitter ­Joseph Allijns, die door de regel mogelijk wel een investering van 120.000 euro wacht. “Met de financiële meerwaarde die PO1 met zich meebrengt, is het normaal dat je die doet.”