Broeders boos om stuntverkoop Westvleteren in supermarkt: “Ze moeten met 150 auto’s gekomen zijn”

Vleteren - De Nederlandse supermarktketen Jan Linders pakte donderdag uit met een stunt. In haar zestig vestigingen werden eenmalig dertig kratten of 720 flesjes van het exclusieve trappistenbier Westvleteren verkocht. De broeders, die de productie bewust beperken en de verkoop streng limiteren, reageren furieus.

Ze vielen net niet van hun stoel gisteren, de broeders van de Sint-Sixtusabdij in Vleteren. Al jaren beperken ze de productie van de trappistenbieren Westvleteren Blond, Westvleteren Acht en Westvleteren Twaalf tot zo’n 6.000 hectoliter per jaar. Dat komt neer op 75.000 kratten van 24 flesjes.

“We brouwen net genoeg om te leven, we leven niet om te brouwen”, is het motto. En dan komt er plots een Nederlandse supermarktketen op de proppen met de stuntverkoop van driehonderd kratten. Die 720 flesjes werden gisteren eenmalig verkocht aan 9,95 euro per stuk. Elke koper kon maximaal twee flesjes bekomen.

“We hebben hier zeker geen toestemming voor gegeven”, zegt broeder Godfried. “Ons trappistenbier is enkel verkrijgbaar hier aan de abdij en in het café hiertegenover. Bovendien moeten kopers zich ertoe verbinden dat zij de eindverbruiker zijn en dat ze de flesjes niet in de handel zullen brengen. We zijn hier dan ook zeer ongelukkig mee, zeker door de woekerprijzen. Bij ons kost een flesje maar 2,50 euro per stuk, inclusief 0,62 euro leeggoed.”

Vijf jaar geleden kreeg Colruyt wel eenmalig de toestemming om het trappistenbier tijdelijk te verkopen. Maar dat was enkel omdat de abdij in financiële nood verkeerde. “Wie naar onze abdij komt, kan maximaal twee kratten kopen en moet eerst telefonisch reserveren”, zegt broeder Godfried. “We houden het telefoonnummer en de nummerplaat van de afhaler bij. Die personen kunnen pas na minstens zestig dagen opnieuw een bestelling afhalen. Ondanks die inspanningen duiken er soms nog illegale circuits op, zoals nu. Het kan haast niet anders dan dat ze met 150 auto’s naar hier zijn gekomen.”

Foto: rr

Partners

Daar trokken ze zich in de zestig vestigingen van Jan Linders echter niets van aan. Om 13 uur was al zeventig procent uitverkocht. Hoe de supermarktketen aan die kratten geraakt is, wil communicatiemanager Gineke Wilms niet kwijt. “We werken daarvoor met enkele partners”, klinkt het vaag. “Daardoor ligt de prijs ook hoger, want ook zij willen er natuurlijk iets aan verdienen. We verdienen hier zelf niets op. Het is echt een cadeautje voor onze klanten.”

Cadeautje of niet, wie Westvleteren aankoopt, moet zich ertoe verbinden het niet verder te verkopen. “Ik wil het niet van ons afschuiven, maar als je online kijkt, zie je dat we niet de enige zijn”, zegt Wilms. “We hebben wel alle begrip voor het standpunt van de broeders.”