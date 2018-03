Nieuw voedselschandaal met Belgisch slachthuis: “Bij ouder vlees werd moedwillig nieuw etiket met recentere datum opgekleefd”

Er is opnieuw een voedselschandaal opgedoken in een Belgisch slachthuis. Colruyt en Delhaize halen rundvlees van slachterij Veviba uit de rekken nadat fraude met de datumetiketten aan het licht was gekomen. Veviba is in handen van de familie Verbist uit Izegem, die eerder al in ­opspraak kwam wegens dierenmishandeling. Landbouw­minister Denis Ducarme (MR) heeft de erkenning van het slachthuis ingetrokken.