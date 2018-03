Na deze belofte van ex-kapitein hoopt iedereen dat Colombia wereldkampioen wordt

Carlos Valderrama springt voor de bal tijdens het WK ‘98 in Frankrijk. Foto: REUTERS

Carlos Valderrama, een van de beste Colombiaanse voetballers aller tijden is voor de rest van de wereld vooral bekend door zijn geblondeerde krullen. De ex-kapitein belooft om zich klaar te scheren als Colombia het WK voetbal wint. De Zuid-Amerikaanse ploeg raakte in 2014 in Brazilië niet verder dan de kwartfinale.

Valderrama was kapitein van Colombia tijdens de WK’s van 1990, 1994 en 1998. Het nationale elftal wist zich nog maar zes keer (met WK Rusland bij) te plaatsen voor de WK-eindronde. Hun beste resultaat behaalden ze in 2014 met een kwartfinale.

De Colombiaanse nationale ploeg is er in Rusland opnieuw bij, net zoals Valderrama, al is hij deze keer niet op het veld te zien, maar wel als tv-analist.

“Als Colombia wereldkampioen wordt, scheer ik mij kaal”, zei Valderrama. “Zo vaak kan mijn land zich niet kwalificeren voor een WK-eindronde. We moeten elke kans grijpen. Of ik mijn krullen op het spel wil zetten voor een wereldtitel? Wees maar zeker”, klinkt het.