De frustratie van Vlaamse Unicef-baas over Syrië: “Geen enkele redelijke uitleg om levensnoodzakelijke hulp aan kinderen te weigeren”

Geert Cappelaere verbijt nog de kater van Oost-Ghouta. Hij had hard onderhandeld. Met de rebellen, het regime, de Russen. Om eindelijk hoognodige hulpgoederen bij de kinderen in de heetste brandhaard van Syrië te krijgen. Om dan te zien hoe de Syriërs finaal de camions niet doorlieten. “Dat vreet. Omdat er geen enkele redelijke uitleg is voor het weigeren van levensnoodzakelijke hulp aan kinderen.”

Het is niet even een uur aan één onderhandelingstafel gaan zitten. Het is heen-en-weer tussen Damascus, Moskou en een stuk of wat Syrische buurlanden. Om ervoor te zorgen dat er toch alstublieft een konvooi ...