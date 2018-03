Over de files heen naar je werk? Dat kan met de eerste vliegende wagen

Een sportauto die in vijf minuten om te bouwen is tot een helikopter, waarmee je zo over de files vliegt: het is niet eens meer zo’n verre toekomst. Hij is vandaag zelfs al te koop bij een Nederlands bedrijf. Voor een half miljoen, weliswaar. Alleen mag hij ­boven ons land (voorlopig) niet vliegen.

De primeur is voor het Nederlandse bedrijf Pal-V: zij pakten op de autoshow in Genève gisteren uit met de eerste vliegende auto die nu al te koop is. Geïnteresseerden moeten wel nog wachten tot 2019 op ...