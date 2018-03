CLUBNIEUWS. Blijft De Boeck dan toch bij KV Kortrijk? Anderlecht scout doelman in Servië

De reguliere competitie loopt op zijn laatste benen maar dat betekent niet dat het windstil is binnen de clubs. KV Kortrijk en De Boeck zijn dan toch geneigd hun huwelijk verder te zetten, Anderlecht scout een doelman in Servië. Al het clubnieuws bij deze voor u verzameld.

KV KORTRIJK - Blijft De Boeck dan toch?

Donderhandelingen slepen al een maand aan, maar plots staat coach Glen De Boeck (foto) toch dicht bij een nieuw contract bij KV Kortrijk. Dat alles zolang duurde had minder te maken met zijn eisen rond de uitbouw van de club, infrastructuur en spelersgroep – “daar waren wij op een paar uren al uit” –, maar wel met de ‘optimalisering’ van het budget voor de trainer. “Wat niet wil zeggen dat ik te veel vraag. Daar zijn we intussen uit”, benadrukt De Boeck zelf. “Het is voor manager Leterme en mijn raadsman gewoon zoeken naar een constructie die voor beide partijen financieel en fiscaal het meest interessant is. En daar zijn we heel positief en constructief mee bezig. Ik ga ervan uit dat het rond komt.”

Anthony Van Loo is gisteren de trotse vader geworden van een dochtertje Camille. De rechtsachter van KV Kortrijk postte fier een foto op zijn Instagram-pagina. Van Loo heeft samen met zijn vrouw Evelien Van Oystaeyen nog een zoontje Matthis. Hij wordt in juli drie jaar. De rechtsachter is bovendien volledig hersteld van zijn blessure aan de meniscus en is dus met de geboorte van dochtertje Camille volledig klaar voor een nieuwe start.

ANDERLECHT - Op zoek naar doelman in Servië

Anderlecht was één van de clubs die woensdag scouts zond naar de Servische match Vojvodina - Rode Ster Belgrado. Volgens lokale bronnen waren de Brusselaars daar om Vojvodina-doelman Emil Rockov te scouten. Deze 23-jarige keeper is 1,88 meter, erg atletisch en heeft veel potentieel. Dat RSCA naar een doelman zoekt, is logisch. Davy Roef blijft volgend seizoen in principe bij Waasland-Beveren en Matz Sels wordt nu van Newcastle gehuurd zonder aankoopoptie. Sels wil wel een gesprek met voorzitter Coucke over een langer verblijf in Brussel, maar zijn Engels loon overnemen, is quasi ondoenbaar. Rockov, die een contract heeft tot 2020, is wel betaalbaar, maar ook Saint-Etienne, Toulouse, Ajax en Frankfurt zaten in de tribune.

AA GENT - Moses Simon opgeroepen voor nationaal elftal

Gent-winger Moses Simon (22) werd door bondscoach Gernot Rohr geselecteerd voor de vriendschappelijke interlands die Nigeria eind maart afwerkt tegen Polen en Servië. Ook ex-Buffalo William Troost-Ekong lijkt zich stilaan te mogen opmaken voor het WK in Rusland want de centrale verdediger, die momenteel uitkomt voor het Turkse Bursaspor, kreeg eveneens een oproepingsbrief in de bus. In Rusland komt Nigeria uit in poule D en kijkt dan Argentinië, Ijsland en het Kroatië van Lovre Kalinic in de ogen.

LOKEREN - Happy Hour voor de fans

Zondagmiddag speelt Lokeren zijn laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie tegen Zulte Waregem. De Oost-Vlaamse club wil zijn supporters bedanken en organiseert voor hen een happy hour. Zo kunnen de supporters van 13 uur tot 14.30 uur terecht op Daknam voor een biertje of een frisdrank voor slechts één euro.

RC GENK - Gas terugnemen met tennisvoetbal

Na twee intensieve trainingsdagen nam Clement gisteren even gas terug met een tennisvoetbaltornooi. Pozuelo en Vukovic kregen extra verzorging, net als de lichtgeblesseerde Zhegrova. Voor Trossard en Berge was er een aangepast programma. Zes spelers moesten zich aanbieden voor een plasje bij een dopingcontrole. Omdat verschillende gegadigden op de wachtlijst meerdere ijzers in het vuur hadden, gingen nog niet alle tickets van de bekerfinale de deur uit. Daarom werd een volgend contingent kandidaten aangeschreven, zij kunnen zich vandaag nog melden.

KV MECHELEN - Bandé opnieuw opgeroepen voor nationale ploeg

Hassane Bandé werd voor de tweede keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Burkina Faso. De spits van KV Mechelen speelt op 27 maart tegen Kosovo. Voor het cruciale duel tegen Waasland-Beveren bleef KV gisteren bespaard van nieuwe blessurezorgen. Van Wijk kon beschikken over een volledig fitte kern met uitzondering van de spelers die al langer in de lappenmand liggen.

STANDARD - Edmilson hervat groepstraining

Sa Pinto mag opgelucht ademhalen: Junior Edmilson heeft de groepstraining gisteren hervat. Woensdag moest de vleugelspits nog afhaken door een dijblessure. Buiten Vanheusden en Bokadi is iedereen fit voor zondag.

STVV - Minuut stilte voor Marcel Lemoine

Voor aanvang van STVV-Club Brugge zal een herdenkingsminuut worden gehouden ter ere van Marcel Lemoine, die afgelopen zaterdag op 84-jarige leeftijd is overleden. De precieze invulling van die minuut – applaus of stilte – moet nog worden bepaald. Lemoine verdedigde tussen 1957 en 1970 liefst 354 keer de kleuren van STVV. Hij maakte deel uit van de befaamde Goethals-generatie en had als centrale verdediger de reputatie dat hij beenhard was. Het STVV-monument haalde ook de nationale ploeg. Hij speelde in totaal drie keer voor de Rode Duivels.