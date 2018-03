Historisch: Kim Jong-un en Trump gaan elkaar binnenkort ontmoeten

De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un en Amerikaans president Donald Trump zijn bereid elkaar te ontmoeten. Dat bevestigde het Witte Huis, nadat de nationale veiligheidsadviseur van Zuid-Korea, Chung Eui Yong, het nieuws had bekendgemaakt. De ontmoeting zou “voor eind mei” plaatsvinden.

Tijd en locatie staan nog niet vast, zei Trumps woordvoerder Sarah Sanders. “We kijken met vreugde uit naar de denuclearisering van Noord-Korea”, zei ze. Intussen blijven de sancties tegen Noord-Korea van kracht. Chung noemde geen details of een mogelijke locatie. Hij las de verklaring voor aan journalisten in het Witte Huis.

Kim Jong-un is naar verluidt bereid om in de tussentijd af te zien van meer raketten- en nucleaire tests. De Noord-Koreaanse leider verklaarde in een ontmoeting dat hij denuclearisering genegen is. Kim heeft er begrip voor dat de geplande gemeenschappelijke manoeuvres van Zuid-Korea en de VS doorgaan zoals gepland, zei Chung.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018

Beide Korea’s zochten onlangs voorzichtig toenadering. Kim Jong-un maakte de uitnodiging voor Trump eerder deze week aan Chung over tijdens een ontmoeting met een Zuid-Koreaanse delegatie in Pyongyang.

“Historische mijlpaal’

Volgens de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in is de ontmoeting een “historische mijlpaal die vrede zal verwezenlijken op het Koreaanse schiereiland”. Dat meldde hij in een verklaring die zijn woordvoerder voorlas, aldus het persbureau Yonhap.

De Japanse eerste minister Shinzo Abe. Foto: AFP

“Als president Trump en voorzitter Kim elkaar ontmoeten na een inter-Koreaanse top, dan zal een compleet kernwapenvrij Koreaans schiereiland echt op het juiste spoor zitten”, aldus Moon. Niet alleen de Koreanen zullen dan Trumps leiderschap prijzen “maar ook mensen van over de hele wereld”.

Druk uitoefenen

Ook de Japanse eerste minister Shinzo Abe begroette vrijdag de aankondiging van de ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse en Amerikaanse leiders. “Ik apprecieer deze wijziging van Noord-Korea bijzonder hard, en het feit dat ze gaan beginnen met grondige gesprekken over het principe van een denuclearisatie”, reageerde in een televisietoespraak. Hij voegde eraan toe dat hij naar de Verenigde Staten wil afreizen om Trump te ontmoeten, “vanaf april”. De voorbije weken had Japan twijfels geuit bij de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ook bij de Noord-Koreaanse intentie bij het voorstel tot verdere gesprekken had Tokio vraagtekens geplaatst - Abe zag daarin een poging om tijd te winnen.

De ontmoeting tussen Kim en Trump is volgens Abe “het resultaat van de samenwerking tussen Japan en de Verenigde Staten, en tussen Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, met doel om de druk hoog te houden, in overleg met de internationale gemeenschap”. Het beleid van Japan en de Verenigde Staten wijzigt niet, aldus nog Abe. “We blijven maximale druk uitoefenen opdat Noord-Korea concrete maatregelen neemt om op perfecte, verifieerbare en onomkeerbare manier kernwapenvrij te worden.”

Reynders verwelkomt aankondiging, De Croo voorzichtig positief

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) “verwelkomt” de aangekondigde ontmoeting tussen VS-president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het toont volgens de chef van de Belgische diplomatie aan dat “dialoog en internationale druk tot vrede en denuclearisering kunnen leiden”, aldus minister Reynders op Twitter.

I welcome the announcement of direct talks between President Trump and President Kim Jung-Un in May. Dialogue and international pressure can lead to peace and denuclearization. #DPRK — didier reynders (@dreynders) 9 maart 2018

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) reageert voorzichtig positief op het nieuws. “Als mensen met elkaar praten, is dat eerder een goede zaak in plaats van figuurlijk raketten op elkaar af te vuren”, zei de minister vrijdag in De Ochtend op Radio 1. Het zou volgens De Croo goed zijn mocht Europa ook een rol spelen. Hij verwijst daarbij naar de betrokkenheid bij de totstandkoming van de nucleaire deal met Iran. De Croo waarschuwt echter dat “het nog heel vroeg” is en dat beter even de kat uit de boom wordt gekeken.

Peking roept op tot “politieke moed”

China heeft de Verenigde Staten en Noord-Korea opgeroepen tot “politieke moed”. Het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma zou op het programma van de ontmoeting staan. De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov noemde de ontmoeting een “stap in de goede richting”.

“We hopen dat alle partijen zullen getuigen van politieke moed om zo goede beslissingen te nemen”, aldus een woordvoerder van het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken. “We zijn verheugd over het positieve signaal van deze rechtstreekse dialoog tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. De kwestie van de denuclearisering op het Koreaanse schiereiland gaat in de juiste richting.”

“We hopen dat deze ontmoeting plaats zal vinden”, reageerde Lavrov tijdens een persconferentie met Moussa Faki, commissievoorzitter van de Afrikaanse Unie.

Geesteszieke en raketman

Kim Jong-un noemde Trump vorig jaar nog een “geesteszieke, oude Amerikaanse demente man”, nadat Trump over hem sprak als “raketman op zelfmoordmissie”.

Het zal de eerste keer zijn dat een Noord-Koreaanse leider en een zittende Amerikaanse president elkaar ontmoeten. Voor Kim Jong-un is het bovendien de eerste ontmoeting met een buitenlands staatshoofd sinds hij in 2011 aan de macht kwam.