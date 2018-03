KBC zoekt uitweg voor 50-plussers

Bij KBC België maken de directie en de bonden zich op voor sociale onderhandelingen over de oudere medewerkers van de bank-verzekeraar. De vergrijzing slaat er in alle hevigheid toe. Van de ruim 13.000 werknemers van KBC in België zijn er 4.400 51 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de drie. De helft is 46 jaar of ouder. Dat schrijft De Tijd.

Omdat de digitalisering in de banksector aan een sneltreinvaart oprukt, wordt de groep opgejaagd om nieuwe, meer IT-gerichte profielen aan te werven. De grote vraag is welke rol de oudere werknemers in die digitale wereld nog kunnen spelen en of ze nog heropgeleid kunnen worden.

De onderhandelingen moeten, mogelijk tegen de zomer, leiden tot een veelzijdig eindeloopbaanplan, vernam De Tijd. Wellicht zal het huidige Minervaplan, dat vier jaar geleden gelanceerd werd, als vertrekpunt dienen. Dat biedt oudere werknemers meerdere trajecten aan, waaronder bewust kiezen voor een deeltijdse en/of een lagere functie. Een andere optie is buiten het bedrijf aan de slag te gaan, waarbij KBC een deel van het loon bijpast.