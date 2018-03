Verzekeraar ten strijde tegen hoge ereloonsupplementen

Met een speciale polis zet verzekeraar en marktleider DKV ziekenhuizen via patiënten onder druk om de ereloonsupplementen in te dijken.

Wie bij een ziekenhuisopname voor een eenpersoonskamer kiest, moet een behoorlijk deel van de factuur uit eigen zak betalen. Dat bedrag stijgt jaar na jaar.

DKV dwingt de ziekenhuizen nu om de prijsstijgingen af te remmen. DKV doet dat door een nieuw soort polis te introduceren.

In een brief gericht aan alle ziekenhuisdirecties, kondigt de verzekeraar aan dat patiënten die voor die nieuwe polis kiezen in principe in alle ziekenhuizen op vrijwel volledige terugbetaling van hun hospitalisatiekosten kunnen rekenen - behalve in ­ziekenhuizen waar de supplementen in een jaar tijd te sterk zijn gestegen. Klanten moeten daar 20 procent van de kosten zelf dragen.

Deze zomer maakt DKV voor het eerst de balans op van welke ziekenhuizen aan zijn voorwaarden voldoen. Die lijst van ‘partner­ziekenhuizen’ is online raadpleegbaar voor iedereen.