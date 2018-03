Moedige vrouw trotseert ijskoud water om hond te redden

Zonder nadenken sprong een onbekende vrouw in ijskoud water om een hond te redden. Het dier zat vast in Trout Lake, een meer in Canada, en geraakte er door al het ijs niet meer uit.

“Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik tijdens een wandeling deze vrouw in het water zag duiken”, zegt de man die alles filmde. “De hond die ze probeerde te redden was niet eens haar hond, maar toch riskeerde ze haar leven voor de viervoeter. Toen ze de hond uit het water had gehaald, brachten andere mensen de vrouw naar het dichtstbijzijnde huis om te kunnen opwarmen. Ondertussen was er politie onderweg en een dierenarts. Ik heb enorm veel respect voor deze vrouw en zou haar graag willen bedanken voor deze heldendaad. Maar alles verliep zo snel dat ik nooit de tijd heb gehad om haar naam te vragen.”