Is een van de grootste mysteries uit de geschiedenis van de luchtvaart opgelost? “Lichaam van Amelia Earhart is gevonden”

Ruim tachtig jaar na haar verdwijning zijn wetenschappers nu zo goed als zeker dat ze de overblijfselen van de legendarische luchtvaartpionier Amelia Earhart hebben geïdentificeerd. Dat blijkt uit nieuw forensisch onderzoek door de universiteit van het Amerikaanse Tennessee.

Het is intussen al meer dan tachtig jaar geleden dat ze verdween, Amelia Earhart. Maar haar naam spreekt nog steeds tot de verbeelding.

Amelia Earhart raakte vooral bekend doordat ze in 1932 als eerste vrouwelijke pilote, en als tweede persoon ooit, solo de Atlantische Oceaan overvloog. Een tocht waar ze zo’n twintig uur over deed.

En ze reisde niet alleen van het ene continent naar het andere. Amelia reisde ook Amerika zelf rond om er te spreken over de positie van vrouwen. Ze doorbrak genderrollen door recordvluchten te maken waar haar mannelijke collega’s niet in waren geslaagd.

Foto: AFP PHOTO/HANDOUT/ALBERT BRESNIK

Ultieme droom

De ultieme droom van Amelia Earhart was om in een vliegtuig rond de wereld te vliegen. Ze zou niet de eerste zijn die zich daaraan waagde. Maar het zou met 47.000 kilometer, omdat ze een route rond de evenaar zou vliegen, wel de langste vlucht zijn. En die droom wilde ze niet zomaar opzij schuiven. Al was ze zich er zeer goed van bewust dat het een gevaarlijke onderneming kon worden.

In juni 1937 vertrok de luchtvaartpionier op haar grote reis, maar haar uiteindelijke bestemming zou ze nooit bereiken. Onderweg liep het plots mis en niemand zag of hoorde haar ooit nog. Meer dan acht decennia was haar verdwijning een groot mysterie.

Mysterie opgelost?

Maar nu zijn wetenschappers zo goed als zeker dat ze het mysterie opgelost hebben. Dat blijkt uit nieuw forensisch onderzoek door de universiteit van het Amerikaanse Tennessee.

Foto: ISOPIX

Het onderzoek draait om beenderen die in 1940 op Nikumaroro, een afgelegen eiland in de Stille Oceaan, gevonden werden. Destijds werd geconcludeerd dat de skeletresten afkomstig waren van een man, maar academici hebben recentelijk die metingen opnieuw onderzocht.

Zij zijn nu tot het besluit gekomen dat de stoffelijke resten wel degelijk die van een vrouw zijn, en dat die vrouw hoogstwaarschijnlijk Amelia Earhart was. “Totdat definitief het tegendeel zou worden bewezen, is de meest overtuigende theorie dat het om haar stoffelijk overschot gaat”, zegt Richard Jantz, professor emeritus in de antropologie.

Complottheorieën

De verdwijning van Amelia Earhart geldt als een van de grootste mysteries uit de geschiedenis van de luchtvaart. Er ontstonden ook verschillende complottheorieën rond. Zo werd onder meer gefluisterd dat ze haar eigen dood zou hebben geënsceneerd om onder te duiken.

Een ander gerucht was dat ze als spion van de Verenigde Staten door de Japanners zou zijn gevangengenomen en gedood.