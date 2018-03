OVERZICHT. Dit zijn de producten die uit de rekken worden gehaald bij Delhaize

Warenhuisketens Colruyt en Delhaize hebben honderden vleesproducten uit hun rekken gehaald die afkomstig zijn van slachthuisgroep Verbist. Ze doen dat nadat woensdag de erkenning van het vleesverwerkingsbedrijf werd ingetrokken. RTBF heeft intussen een lijst gepubliceerd van de bewuste Delhaize-producten.

Concreet vormen twee producten een risico voor onze gezondheid: gehakt en ossenstaart, beiden afkomstig van de fabriek in Bastenaken. Alle overige producten worden louter preventief uit de rekken gehaald, zo benadrukt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. Al wil de supermarkt geen lijst vrijgeven van de bewuste producten. Toch kreeg RTBF een overzicht in handen, dat u hier kan raadplegen.

Ook Colruyt geeft geen lijst vrij van producten die uit de rekken zijn genomen. “En we zijn dat ook niet van plan”, zegt woordvoerder Hanne Poppe. Ook bij hen ging het om een preventieve maatregel, “al kunnen we vandaag meegeven dat de producten die volgens het FAVV een gezondheidsrisico inhouden, nooit in onze rekken hebben gelegen”, klinkt het nog. “De klanten hoeven zich dus geen zorgen te maken.”

LEES OOK. Delhaize en Colruyt halen producten van omstreden vleesbedrijf uit de rekken

Transparantie

Consumentenorganisatie Test-Aankoop riep woensdag al op tot transparantie. “De consument wordt volledig aan zijn lot overgelaten. och kan er wel degelijk gevaar zijn voor de volksgezondheid. Wij eisen dat de lotnummers van de betrokken producten die Delhaize en Colruyt uit de handel halen, openbaar worden gemaakt. Zo kunnen consumenten controleren of ze het verdachte vlees in huis hebben”, klinkt het.

Erkenning ingetrokken

Veviba kwam donderdag in opspraak nadat minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de erkenning van slachthuisgroep Verbist introkken, en dat nadat na een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde waren met de regels op het vlak van voedselveiligheid.

FAVV haalt gehakt van Veviba uit handel: “Eet het niet op”