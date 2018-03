Agent maakt zware verkeersovertreding en rijdt voetganger op zebrapad aan

Anderlecht - Een politieagent heeft maandagochtend een voetganger aangereden op een zebrapad in Anderlecht. Hij reed niet snel, maar zijn zicht was beperkt door een bestelwagen, die wél stopte voor de voetganger. Het slachtoffer heeft verwondingen opgelopen aan haar hals en heeft een barst in twee ribben.

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 10.50 uur in de Limnanderstraat in Anderlecht. Een witte bestelwagen stopt aan een zebrapad om een voetganger te laten oversteken, maar links van hem proberen twee brommers van de lokale politie - met gematigde snelheid - toch door te rijden.

Een van hen rijdt de voetganger daarbij aan. Die slaagt er vrij snel weer in om recht te klauteren, maar besluit uiteindelijk toch op de stoep te gaan zitten om te bekomen. De agent en zijn collega stappen beiden af en ontfermen zich over het slachtoffer. De vrouw loopt verwondingen op aan de hals en een barst in twee ribben.

Bij politiezone Brussel-Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) zeggen ze niet op de hoogte te zijn van het voorval. Een getuige zag het gebeuren. “Ze was in shock”, vertelt die aan La Dernière Heure. “Er stond snel een menige om te kijken of het wel met haar ging. Zodra het beter ging, is ze met de politie een winkel binnengestapt om meer rust te hebben.”

Elk jaar raken 5.000 voetgangers gewond in het verkeer in ons land. Bij ongeveer een derde daarvan gebeurt dat op het zebrapad.