Redt KV Mechelen zich of toch Eupen? ”Malinwa heeft de beste papieren, niemand vertrouwt Moeskroen”

Clubwatchers Thomas Standaert (Eupen) en David Van den Broeck (KV Mechelen) beantwoordden de vragen van onze lezers over het degradatiedebat met voetbaljournalist Michaël Van Damme als moderator! “Iedereen gunt het Malinwa toch iets meer”, klinkt het bij onze watchers.

KV Mechelen en Eupen spelen onderin het klassement al enkele weken haasje-over en ook op de slotspeeldag ligt een spannend scenario in het verschiet. Beide clubs hebben 24 punten, maar KV Mechelen heeft een iets beter doelsaldo (-20 tegenover -21 voor Eupen) en staat daardoor voorlopig op de veilige vijftiende plek. Voor beide clubs geldt hetzelfde: op de slotdag moet alles uit de kast gehaald worden. En dan wordt het afwachten.

Mechelen en Eupen krijgen op de slotspeeldag allebei een goede kans op punten. Malinwa ontvangt Waasland-Beveren (11de), Eupen krijgt Moeskroen (14de) op bezoek. Als beide teams ook na de slotwedstrijd nog hetzelfde aantal punten hebben, zal het doelsaldo of zelfs het aantal gescoorde doelpunten de doorslag geven.

Het doelsaldo van KV Mechelen is voorlopig nét iets beter (zie eerder), maar indien ook dat saldo hetzelfde is, wordt Eupen waarschijnlijk de grote winnaar: het heeft namelijk zeven doelpunten meer gescoord (36 tegenover de 29 van KV Mechelen). De strijd om het behoud wordt dus een ware thriller!

Mechelen heeft alvast één groot voordeel: “Eupen moet aanvallen”, klinkt het. “Onder Makelele neemt de ploeg gewoonlijk een terughoudende houding aan, dat mag niet zondag. Ze hebben nog nooit een match gewonnen met meer dan 1 doelpunt verschil onder Makelele, dat moet nu wel. Maar tegelijk is er niemand die Moeskroen vertrouwt.”

En wat als Mechelen degradeert? “Het rampscenario is al bekeken in Mechelen. Hun budget is nu 13 miljoen. Als ze in 1A blijven, kan dat stijgen tot 17miljoen euro. Als ze zakken, zal dat 11 miljoen euro zijn. De spelers? Je kan niet verwachten dat Cosemans, Rits, Schoofs mee zullen zakken. Dat is ondenkbaar.”