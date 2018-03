Luchtvaarttechnologie: elektromechanica met vleugels

Vliegtuigongelukken komen minder en minder voor en daar speelt perfect technisch onderhoud een grote rol in. Het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) in Oostende is de enige plek in Vlaanderen met luchtvaartopleidingen op bachelorniveau. Via een Europees project worden de opleidingen dit jaar uitgebreider en aantrekkelijker.

Een grote loods pal naast de Oostendse luchthaven, voor de deur een compleet vliegtuig: het VLOC kun je niet missen. “De opleidingen luchtvaarttechnieken en aspirant-lijnpiloot worden georganiseerd door Vives Hogeschool”, legt coördinator Angelique Heynen uit. “Maar we hebben ook een opleiding vliegtuigtechnieken op secundair niveau via Petrus en Paulus Campus West (VTI Oostende) en de unieke opleiding aspirant vliegtuigonderhoudstechnicus via de VDAB. Het VLOC heeft alle infrastructuur in huis voor de opleidingen, zoals gloednieuwe hard- en software voor virtual reality.”

We zien overal motoren, simulatoren, vliegtuigen en helikopters, een groepje leerlingen van het VITO Oostende tuurt naar plannen met elektrische schema’s. Enkele anderen zijn tijdens de pauze aan het gamen, mét uitzicht op de Oostendse tarmac. “De opleiding tot luchtvaarttechnicus omvat drie niveaus”, zegt Angélique Heynen. “Categorie A staat gelijk aan secundair onderwijsniveau, dan ben je hulpwerktuigkundige: je kent de basischecks. Categorie B1 (motoren en systemen) en B2 (avionics) zijn de bacheloropleiding. Daarna kun je in categorie C allerlei licenties behalen op vliegtuigonderdelen, de AML of aircraft maintenance license. Elk opleidingsniveau heeft een eigen licentie binnen de luchtvaarttechniek. Onze opleidingen zijn Europees gereglementeerd volgens de EASA-Part 66-licentiestructuur.” Zelf was Angélique eerst lid van het cabinepersoneel. “Luchtvaart is inderdaad een microbe”, zegt ze met een lach. “De meeste studenten die hier belanden vanuit heel Vlaanderen, Brussel en Nederland zijn al van jongs af gefascineerd door vliegtuigen.”

Technologiemix

Net als Jasper Van Impe, die pas werd aangeworven als technical support officer. Nadat hij afstudeerde als bachelor luchtvaarttechnieken, kon Jasper als vliegtuigonderhoudstechnicus aan de slag bij een privébedrijf. Maar dit was een mooiere kans. “Het Europese programma project Educavia gaat in drie jaar van Vlaanderen en Nederland een echte kennisregio maken in luchtvaarttechnieken. Ik zal het technisch ondersteunen. Op termijn wil ik ook een commerciële pilotenopleiding volgen.” Daarmee heeft Jasper zijn droomwerkplek wel gevonden. “Ik behaalde al een pilotenlicentie op mijn zestiende. Luchtvaart is altijd al mijn ding geweest, ook al heb ik in het middelbaar Latijn-Talen gevolgd.”

Hoe ziet een bacheloropleiding eruit? “Het eerste jaar vooral elektronica, elektriciteit, mechanica. Vanaf het vierde semester word je ondergedompeld in luchtvaartsystemen, motoren en avionics. Tijdens her derde jaar is er een stage en eindwerk over luchtvaart. Daarnaast zien we bijvoorbeeld ook kwaliteitszorg. Start je hierna bij een onderhoudsbedrijf, dan ben je vrijgesteld van de theorie in de bedrijfsopleiding. Mijn eigen stage deed ik bij Gill Aviation in Wevelgem, onderhoud van lichte vliegtuigen en heli’s. In juni 2017 zijn er zestien bachelors afgestudeerd, Uit onze lichting kozen de meesten ervoor om een masteropleiding te volgen. Maar als bachelor kun je terecht onderhoudstechnicus voor privé- en nationale luchtvaartmaatschappijen, voor privébedrijven die helikopters of jets onderhouden, voor vliegclubs, luchtvaartindustrie … Momenteel zijn er 160 studenten verspreid over de zes semesters.”

