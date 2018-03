Man wil kakkerlakken verdelgen, maar blaast daarbij zijn keuken op

Een man uit de Australische stad Mount Isa heeft deze week per ongeluk de keuken van zijn eigen huis opgeblazen. Dat deed hij toen hij de kakkerlakken in de woning aan het bestrijden was met insectenspray en een aansteker. Hij raakte ook zelf lichtgewond.

De hulpdiensten kregen woensdagavond rond 20 uur plaatselijke tijd een noodoproep vanuit een huis in Mount Isa, Noordwest-Queensland. De inwoner bleek lichte verwondingen opgelopen te hebben tijdens de bestrijding van kakkerlakken in zijn huis.

Volgens de politie stak hij een busje insectenspray in brand om het zo als vlammenwerper te gebruiken. Maar zijn zelfgemaakte ‘kakkerlakkenbom’ was geen succes. Het kwam immers tot een zware ontploffing in de keuken.

Het slachtoffer moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. De andere huisgenoten kwamen er met de schrik van af.