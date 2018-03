Wie plaatst zich voor Play-Off 1? “Er zal wel weer iets dramatisch gebeuren met Standard...”

Wie plaatst zich als laatste voor Play-Off 1? Clubwatchers Wim Conings (Standard), Gert Gysen (Antwerp) en Frank Buysse (KV Kortrijk) beantwoordden de vragen van onze lezers met voetbaljournalist Michaël Van Damme als moderator. “Het zou mooi zijn als de Rouches erbij zijn, maar er zal wel weer iets dramatisch gebeuren met Standard...”

Volgens onze clubwatchers zou Standard geen mal figuur slaan in Play-Off 1: “Het is een gevaarlijke ploeg met toppers als Carcela en Mpoku die kunnen verrassen. Maar er is altijd drama bij Standard en dat zal zondag niet anders zijn.”

“Antwerp is de grootste verrassing: ze hebben ongetwijfeld niet de harten van de neutrale voetballiefhebber veroverd maar het is een straffe prestatie dat ze hier staan. Met de tactiek van Bölöni en de beleving van de aanhang kan het interessant worden.”

“Kortrijk is een ander verhaal, met mooier voetbal en zondag ook de enige met thuisvoordeel. Maar dat deze clubs nog meedoen voor Play-Off 1, komt door het falen van de topclubs. Eigenlijk moeten we zeggen aan clubs als Waasland-Beveren, Kortrijk of Antwerp: dank u, jullie hebben er iets moois van gemaakt maar nu is het aan de grote mensen...”

De situatie

Standard, Antwerp en KV Kortrijk strijden om het laatste plaatsje in Play-off I. Standard en Antwerp hebben allebei 41 punten, KV Kortrijk volgt op twee punten achterstand. De zesde plek is momenteel in handen van Standard door een beter doelsaldo (+1 voor Standard tegenover -1 voor Antwerp).

Voor Standard en Antwerp is de opdracht volgende week simpel: winnen en proberen zo veel mogelijk doelpunten te scoren. Standard trekt naar het veld van KV Oostende, terwijl Antwerp het in het Astridpark zal opnemen tegen Anderlecht. Als het nog in Play-off I wil komen, moet KV Kortrijk in eigen huis zeker winnen van Charleroi en hopen dat zowel Standard als Antwerp niet wint. Doordat ook KV Kortrijk een doelsaldo van +1 heeft, zou het bij winst tegen Charleroi en puntenverlies van beide tegenstanders zeker zijn van Play-off I.

Ook Racing Genk,de huidige nummer vijf, is mathematisch nog niet helemaal zeker van Play-off I. De Limburgers hebben wel drie punten meer dan zowel Standard als Antwerp en door hun doelsaldo van +9 lijkt het mislopen van Play-off I zeer onwaarschijnlijk. Enkel als Standard en Antwerp allebei met monsterscores winnen en Genk zelf van AA Gent verliest (of als ze winnen en Genk met een monsterscore van AA Gent verliest), kunnen de Limburgers nog buiten de top zes vallen.

Programma speeldag 30:

KV Oostende - Standard

Anderlecht - Antwerp

KV Kortrijk - Charleroi