Pakjesbezorger lapt zijn laars aan regels en gooit met pakketjes als een frisbee

Een Amazon-bezorger is op heterdaad betrapt toen hij een pakje op schaamteloze wijze over een hekken gooide. De man, die ook aan het telefoneren was, vond het niet belangrijk genoeg om het pakje ergens zorgvuldig neer te leggen. Maar wat hij niet wist, is dat hij door bewakingscamera’s gefilmd werd.

De Britse Tracy Barnett uit Crewe, die het pakje bestelde, vond het niet veel later in haar tuin. “Ik vroeg mij af hoe de bezorger mijn nieuwe drinkbak voor de hond zo ver had kunnen plaatsen”, zegt ze. “Ik bekeek de bewakingsbeelden en zag dat hij het gewoon tot ginder gegooid had. Verschrikkelijk vond ik het. Voor hetzelfde geld zat daar iets breekbaars in en was mijn pakket nu kapot.”

Tracy heeft ondertussen een klachtenmail gestuurd naar het pakjesbedrijf, maar kreeg toen gewoon een standaard antwoordmail terug. “Ik ben het vertrouwen in het bedrijf, waar ik zoveel bij aankocht, volledig kwijt”, zegt ze nog.